Chievo Fiorentina streaming. Siti web. Dove e come vedere

Il nono posto occupato dai Viola in campionato, con una partita da recuperare, è lo specchio di una stagione vissuto in chiaroscuro. Almeno fino a questo momento. La vittoria contro la Juventus potrebbe aprire nuovi scenari e Paulo Sousa ne è consapevole. Ma a Firenze è scoppiata la grana Kalinic, l’attaccante croato, decisivo anche nell’impresa contro i campioni d’Italia, sempre più allettato dalle sirene cinesi e in procinto di preparare la valigia deciso a non lasciarsi sfuggire questa importante occasione.

Dall’altro lato anche Maran ha i suoi problemi da risolvere. Il tecnico trentino, dopo l’avvio esaltante ha dovuto far fronte a un calo che di settimana in settimana è diventato sempre più pronunciato. Che ha relegato i clivensi in dodicesima posizione, in quel limbo che annulla ogni stimolo e voglia di cimentarsi in obiettivi sempre più ambiziosi. Le tre sconfitte consecutive, di cui due in campionato (una delle quali il pesante ko interno contro l’Atalanta) e quella di Coppa Italia proprio contro la Fiorentina, hanno fatto il resto.

Maran vuole la reazione dei suoi e la gara contro la Fiorentina è quasi un’ultima chiamata. Chievo Fiorentina nasconde una serie di motivi intriganti che consigliano di seguire il match. Se vi state chiedendo come e dove vedere la partita sappiate che c’è la possibilità di usufruire anche dello streaming grazie ad alcuni siti web che vi indicheremo tra poco.

Chievo Fiorentina siti web la grana Kalinic

Il 2017 per la Fiorentina si è aperto all’insegna dell’ottimismo. La vittoria con la Juventus in campionato è seguita al precedente passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, grazie alla vittoria casalinga ottenuta proprio contro il Chievo. Chievo Fiorentina rappresenta quindi una sorta di prova d’appello per i gialloblù e sarà visibile in streaming su siti web.

Ma Sousa deve fare i conti con la grana Kalinic, eroe contro la Juventus ma squalificato dal giudice sportivo e quindi impossibilitato a scendere in campo al Bentegodi. Al suo posto con ogni probabilità ci sarà Ilicic come unica punta, sostenuto da Bernardeschi e Chiesa. Quella contro la Juventus potrebbe essere stata l’ultima partita per l’attaccante croato sempre più vicino al trasferimento in Cina.

Chievo Fiorentina Maran in emergenza

Maran in emergenza e questa non è una novità per il Chievo. Il tecnico trentino, questa volta, molto probabilmente dovrà rinunciare ad alcuni uomini fondamentali della rosa dei titolari. Cacciatore ed Hetemaj, in primis, ma anche Radovanovic e Spolli che non riusciranno ad essere arruolabili in vista della partita Chievo Fiorentina. Ragion per cui il tecnico dovrà affidarsi al collaudato tandem d’attacco Pellissier e Meggiorini per provare a scardinare la difesa della Fiorentina. Bastien dal primo minuto a centrocampo.

Chievo Fiorentina dove e come vedere streaming

Oltre alla diretta televisiva, grazie alla pay per view che necessita la sottoscrizione di un abbonamento e a seguire la partita sulle tribune dello stadio, esiste anche la possibilità, sempre più sfruttata soprattutto dai giovani di vedere Chievo Fiorentina in streaming. Ecco alcuni suggerimenti che potranno essere utili per sapere dove e come vedere in streaming la partita.

La scelta dei siti web, prima di tutto, non può essere causale. Bisogna pescare quelli che garantiscono sia una buona qualità audio e video e sia la certezza di non incappare in sanzioni legali oltre alla certezza di non contrarre virus e trojan. Tra quelli che conosciamo noi, tutti legali perché hanno acquistato i diritti del campionato di calcio all’estero e di buona qualità, ce ne sono alcuni che potrebbero fare al caso vostro. La2, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Deutschland, Orf, Rtl, Sky Austria. Oppure attraverso le piattaforme streaming di Sky (Shky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play).