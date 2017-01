Milan Napoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

Milan Napoli rappresenta senza dubbio una delle classiche più attese del campionato italiano di calcio. I tempi in cui questa sfida valeva lo scudetto sono passati, ma il fascino della sfida tra due metropoli che rappresentano due stili di vita e di filosofie agli antipodi, resiste intatto all’usura del tempo. Merito di due squadre che quest’anno tornano ad affrontarsi per obiettivi importanti: un posto tra i grandi nell’Europa che conta nella prossima stagione.

Gara quindi molto interessante che sta sollecitando non solo i tifosi delle due squadre, ma anche gli amanti del bel gioco, a cercare dove e come vedere Milan Napoli in streaming. I siti web migliori che consentono di vedere il match in maniera legale e sicura, non tralasciando nemmeno la qualità audio e video sono quelli che, per lo più stranieri, hanno acquistato all’estero i diritti per trasmettere le partite di Serie A in streaming.

Milan Napoli siti web, l’offerta rossonera per Gabbiadini

È notizia delle ultime ore e potrebbe movimentare ancora di più la vigilia di Milan Napoli, gara del campionato italiano che sarà possibile seguire anche in streaming su alcuni siti web, tra i quali alcuni sicuri e legali che più giù vi indicheremo. È arrivata l’offerta rossonera per Gabbiadini, il calciatore bergamasco che non è riuscito ad adattarsi agli schemi di Sarri, per motivi che non sono imputabili solo all’ex Sampdoria e che sicuramente lascerà Napoli alla fine del mercato di gennaio.

Il Milan vorrebbe optare per la soluzione del prestito con obbligo di riscatto fissato a venti milioni, ma questa soluzione sembra star bene solo al calciatore visto che De Laurentiis vorrebbe incassare dalla sua cessione almeno venticinque milioni di euro. E poi il presidente del Napoli non è disposto a rinforzare così evidentemente una diretta concorrente. Più facile che si vada incontro ad un nulla di fatto anche se l’agente di Gabbiadini sta facendo pressione per la cessione. Montella però avrà altri grattacapi da risolvere.

Come le assenze di Locatelli e Romagnoli che si aggiungono a quelle di Mati Fernandez, Montolivo, De Sciglio e Antonelli. Non il modo migliore per affrontare una delle squadre più forti di questa Serie A, nonché una rivale diretta per la conquista di un posto Champions.

Vedere Milan Napoli in streaming azzurri Chiriches con Albiol

I quattro punti separano il Napoli dal Milan non lasciano certamente dormire sonni tranquilli a Sarri. Tenuto conto che i rossoneri devono recuperare anche la gara con il Bologna, perdere a San Siro equivarrebbe a disfare in una notte l’ottimo lavoro svolto fino a questo punto dagli azzurri. Capaci di superare un momento difficile e recuperare, partita dopo partita, diverse posizioni issandosi fin su al terzo posto, insediato però anche dalla Lazio distante appena un punto ed impegnata nella trasferta di Torino contro la Juventus domenica all’ora di pranzo.

Il recupero lampo di Milik, l’arrivo di Pavoletti e la ritrovata vena realizzativa, sono tutte notizie positive per Sarri. Che ha scelto anche il giocatore che sostituirà Koulibaly, partito insieme a Ghoulam ed El Kaddouri per disputare la Coppa d’Africa. Anche questa volta sarà infatti il rumeno Chiriches a far coppia con Albiol con Tonelli subito dietro e poi Maksimovic, nelle nuove gerarchie sarriane. Napoli che deve vincere o almeno provare a non perdere se vuole salvaguardare il patrimonio di risultati utili consecutivi, ben nove, conquistato fino ad oggi. Tanti gli spunti interessanti di Milan Napoli gara che si potrà vedere anche in streaming.

Milan Napoli dove e come vedere

Per capire dove e come vedere Milan Napoli in streaming è consigliabile scegliere siti legali e sicuri come Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland Sky Deutschland, Czech TV, Sky Deutschland, Sky Austria che trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla legalità, anche una buona qualità audio e video. Restano sul tappeto le alternative Sky Go e Mediaset Play per chi ha un abbonamento o, calibrata su quelli che l’abbonamento non ce l’hanno, anche quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni.