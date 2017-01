Milan Napoli streaming quando e come vedere

Signori e signore, fermi tutti. Sabato sera il campionato di calcio di Serie A offre agli sportivi di tutta Italia una ricca e gustosa cena. Gli ingredienti principali saranno leggenda, storia, classe e spettacolo. Gli stessi che hanno caratterizzato spesso e volentieri le sfide tra Milan e Napoli soprattutto sul finire degli anni ‘80 e i primi anni ‘90 quando il Diavolo ed il Ciuccio si affrontavano per contendersi il titolo di squadra più forte d’Italia.

C’erano allora fior fior di campioni. Baresi, Maldini, Gullit, Van Basten da un lato, Maradona, Careca, Giordano, Ferrara dall’altro solo per fare alcuni nomi. Oggi il match mantiene lo stesso fascino seppure gli interpreti siano ormai totalmente cambiati. Ma la capitale mitteleuropea che sfida una delle perle del Mediterraneo, resta sempre uno degli aspetti che muoverà centinaia di migliaia di tifosi ed appassionati del bel gioco a cercare quando e come poter vedere in streaming Milan Napoli.

Una delle modalità che si sta maggiormente diffondendo soprattutto tra coloro che non possono recarsi allo stadio e allo stesso tempo non sono possessori di un abbonamento alla pay per view.

Milan Napoli streaming il tentativo azzurro

Milan Napoli rappresenta un pezzo importante della storia del calcio italiano. Lo sanno bene i tanti che, oltre al binomio tradizionale stadio o pay per view, cercano anche altre soluzioni per assistere allo spettacolo. E il match tra rossoneri e partenopei sarà sicuramente visibile anche in streaming una possibilità raccolta da un numero sempre crescente di appassionati. A San Siro, la Scala del calcio, andrà in scena il tentativo azzurro di dare un primo scossone alla classifica.

Il Napoli infatti occupa la terza posizione seguito dalla Lazio, impegnata anch’essa nella difficile trasferta di Torino contro i campioni d’Italia in carica della Juventus, e proprio dai rossoneri distanti per ora quattro lunghezze ma con la gara con il Bologna da recuperare. In caso di successo, e contemporaneo ko dei biancocelesti di Inzaghi, i partenopei potrebbero consolidare la posizione e concentrarsi sull’inseguimento alla Roma, avanti di tre punti e, perché no, della Juve.

Anche se recuperare quattro punti (sette se si mette in conto la probabile vittoria nel recupero contro il Crotone) ai bianconeri appare impresa davvero troppo ardua. Ma Sarri, che ha recuperato Milik tornato ad allenarsi con il gruppo dopo il grave infortunio occorso in ottobre e dato il benvenuto a Pavoletti, può contare su una rosa molto competitiva. Bisognerà valutare se sarà anche ugualmente matura.

Milan Napoli Montella in emergenza

Stesso discorso per il Milan. Solo che Montella è in emergenza e non potrà schierare il miglior Milan contro il Napoli. Colpa delle assenze di Locatelli e Romagnoli, squalificati, che si aggiungono a quelle di Mati Fernandez, De Sciglio, Montolivo ed Antonelli. Il tecnico campano sarà costretto quindi a ridisegnare gran parte dell’ossatura classica della sua squadra anche se potrà contare su tutti gli effettivi in attacco dove Bacca, Suso e Bonaventura formeranno il tridente che scenderà in campo fin dal primo minuto. Lapadula è invece pronto a subentrare a partita in corso quando e se ce ne sarà bisogno.

Quando e come vedere Milan Napoli in streaming

Quando e come vedere Milan Napoli in streaming è una delle maggiori preoccupazioni di chi non potrà andare allo stadio e nemmeno guardare la partita in tv perché sprovvisti del necessario abbonamento. La gara, posticipo della ventunesima giornata, sarà trasmessa, in maniera gratuita, sicura e legale da siti streaming che hanno acquistato all’estero il diritto per mostrare le partite della Serie A.

Tra i più sicuri segnaliamo Sky Austria, La2, Rtl, Orf, Czech TV Rtl, Arena Sport del Montenegro e Sky Deutschland che garantiscono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play, rispettivamente le piataforme streaming di Sky e Mediaset Premium rappresentano le alternative migliori per chi ha un abbonamento. Per i non abbonati interessante anche l’offerta di Now Tv che trasmette le partite gratis sulla sua piattaforma per quattordici giorni.