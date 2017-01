Milan Napoli streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Tutti coloro che, sul finire degli anni ’80, avevano l’età giusta per comprendere di trovarsi difronte a un fenomeno paranormale, hanno ringraziato allora e lo faranno in eterno le divinità del Pallone per l’occasione avuta. Oltre a godersi le gesta dei più grandi calciatori del mondo, quando il campionato italiano di calcio era il più difficile e il più spettacolare del mondo, hanno potuto ammirare le gesta del Pibe de Oro, del calciatore più grande di tutti i tempi.

Che si esaltava in particolar modo proprio nelle sfide Milan Napoli, allora crocevia decisivi sulla strada del tricolore. Oggi Milan Napoli non assegna più lo scudetto, ma non ha perso minimamente il fascino del passato. La capitale del Nord contro quella del Mezzogiorno. Due universi destinati a non incontrarsi mai, probabilmente. Due mondi opposti che si confrontano due volte l’anno, nell’arco di centottanta minuti tra partita di andata e quella ritorno. Saranno in tanti a chiedersi come e dove vedere il match in streaming grazie ai siti web migliori. Quelli cioè che non espongono l’utente a rischi sia legali che di sicurezza.

Milan Napoli siti web rossoneri caricati a mille

Milan Napoli si potrà dunque vedere sui siti web in streaming. E i rossoneri sono caricati a mille. Battere il Napoli, infatti, resta l’unica soluzione per non allontanarsi dalle posizioni di vertice. Il Milan occupa attualmente la quinta posizione a quattro lunghezze di distanza dal terzo posto occupato proprio dagli azzurri.

E il Diavolo deve recuperare la gara contro il Bologna, rinviata per consentire lo svolgimento della finale di Supercoppa Italiana a Doha vinta poi dal Milan nei confronti della Juventus. Ma Montella è costretto a fare i conti con l’emergenza. Oltre agli indisponibili Mati Fernandez, Antonelli, Montolivo e De Sciglio, il tecnico campano dovrà sopperire alle assenze di Locatelli e Romagnoli, giovanissimi ma già protagonisti di questa stagione positiva, squalificati dopo la gara di Torino. Solo l’attacco, con il tridente Bacca, Bonaventura e Suso, con Lapadula pronto a subentrare, resta quello schierato di solito dal tecnico campano.

Napoli Milan streaming, previsioni favorevoli agli azzurri

Nonostante il blasone penda a favore dei rossoneri, che hanno anche uno score molto positivo nei confronti dei partenopei per quanto riguarda le sfide a San Siro, le previsioni questa volta sono favorevoli agli azzurri. La squadra di Sarri, già vittoriosa all’andata con uno spettacolare quattro a due, sta attraversando un buon momento confermato dalle nove giornate senza sconfitte in campionato. Il rientro nel gruppo di Milik e l’acquisto di Pavoletti hanno risollevato il morale di una squadra che ha saputo ritrovarsi dopo il momento difficile vissuto tra ottobre e novembre.

Merito soprattutto di Dries Mertens, costretto ad adattarsi al ruolo di punta centrale ed esploso anche come realizzatore, togliendo più volte le castagne dal fuoco agli azzurri. Il folletto belga guiderà ancora l’attacco azzurro spalleggiato da Callejon e Insigne. Centrocampo offensivo con Jorginho a dettare i tempi, Hamsik e Zielinski ad interdire e proporsi in fase offensiva. Definite anche ormai le gerarchie difensive dopo le partenze di Ghoulam e Koulibaly per dispurare la Coppa d’Africa con le rispettive nazionali. Chiriches ha sopravanzato il neo bomber Tonelli e Maksimovic per far coppia con Albiol al centro della difesa, mentre il croato Strinic sta ben figurando sulla corsia di sinistra.

Come e dove vedere Milan Napoli

Come e dove vedere Milan Napoli? Oltre al classico abbonamento alla televisione a pagamento Milan Napoli potrà essere vista anche in streaming. I siti Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Czech TV, La2, Rtl, Orf Sky Austria sono tra quelli più sicuri perché non espongono al rischio di trojan e virus e che garantiscono la piena legalità in quanto hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio all’estero. Oppure le soluzioni offerte da Sky con Sky Go e Mediaset Premium con Mediaset Play, ma in questo caso bisogna possedere un abbonamento. Per chi ne fosse sprovvisto interessante l’offerta di Now Tv.