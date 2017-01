Streaming Milan Napoli: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Signori e Signore benvenuti a uno degli eventi più attesi dal mondo calcistico italiano: Milan Napoli. La capitale economico-finanziaria contro quella che fu una capitale sfarzosa del Regno che conserva tutt’oggi la stessa dignità. Nord contro Sud. Un tempo, nemmeno troppo lontano, ci si giocava lo scudetto. Il trono d’Italia. Sacchi, e uno dei Milan tra i più forti della storia, dovettero inchinarsi prima a Ottavio Bianchi e poi ad Albertino Bigon.

Ma, soprattutto, a quel Diego Armando Maradona, grazie al quale Napoli, a cavallo tra gli anni ‘80 e ’90, si guadagnò per due volte il titolo di Regina d’Italia più un’altra serie di successi, anche in campo internazionale, che all’ombra del Vesuvio non avrebbero poi più visto. Insomma Milan Napoli non può essere considerata una partita qualunque. Sono migliaia i tifosi che si organizzano per rintracciare i siti streaming vedere chi la spunterà in quest’affascinante sfida di Serie A live da seguire gratis in diretta tv.

Serie A Milan Napoli gratis rossoneri in emergenza

La trasferta di Torino, chiusa in pareggio grazie alla rimonta, questa volta solo parziale rispetto alla sfida di Coppa Italia, firmata Bertolacci e Bacca che in tre minuti riequilibrano il doppio vantaggio di Belotti e Benassi, ha lasciato strascichi importanti nella rosa di Montella. Rossoneri in emergenza, dunque, se si considera che all’assenza ormai abituale del capitano Montolivo, si aggiungono quelle di Antonelli, Mati Fernandez e De Sciglio.

E, appunto, Romagnoli e Locatelli, due dei giovani più interessanti e determinanti per le sorti della squadra almeno fino a questo punto, squalificati dopo il match dello Stadio Grande Torino. Un brutto colpo in vista della sfida di Serie A Milan Napoli, per il tecnico campano che sarà quasi obbligato dalla contingenza quasi ovunque, tranne in attacco. Bacca, Suso e Bonaventura offrono le necessarie garanzie di poter far male dalle parti di Reina. E anche Lapadula scalpita per farsi trovare pronto nel caso in cui servisse anche il suo contributo.

Milan Napoli streaming Sarri non ha dubbi

Più agevole il compito per Sarri che ormai non ha dubbi sulla soluzione utilizzata per trovare la quadra del cerchio per quel che riguarda la difesa. Le partenze di Koulibaly e Ghoulam per la Coppa d’Africa hanno infatti reso necessarie alcune sistemazioni nel pacchetto arretrato che, dopo i necessari esperimenti, rappresentano le nuove gerarchie del tecnico toscano.

Come la coppia di centrali, formata adesso da Albiol e Chiriches con Tonelli subito dietro e poi Maksimovic, mentre Strinic sta crescendo sull’out sinistro riducendo al minimo i rimpianti per la partenza di Ghoulam. Per il resto la formazione sarà quella classica con il tridente d’attacco capitanato da Mertens coadiuvato da Insigne e Callejon. Per il centrocampo Sarri sta pensando a Jorginho nel ruolo di tessitore della manovra, Hamsik e un po’a sorpresa Zielinski per una mediana dal sapore molto offensivo. Pavoletti partirà ancora dalla panchina in Milan Napoli.

Milan Napoli vedere live siti streaming

