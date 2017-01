Juventus Lazio streaming

Capita poche volte di incontrare la Juventus reduce da una sconfitta. E per le avversarie di turno non è mai una bella notizia. Figuriamoci poi quando la sconfitta arriva contro una delle squadre con cui sussiste una delle rivalità sportive più marcate, quella Fiorentina di Paulo Sousa in grado di neutralizzare l’armata bianconera con le reti di Kalinic e Badelj.

A nulla servì in quella circostanza l’ennesima marcatura di Higuain che non riuscì a regalare almeno un punto come fece la scorsa stagione quando vestiva ancora la casacca del Napoli. La Lazio è quindi avvisata. Juventus Lazio sarà una vera e propria battaglia. Allo Stadium troverà un’avversaria ancora scossa per quel risultato, che ha avuto il merito di far tornare di interesse la lotta per lo scudetto, e che vuole subito cancellare una delusione che da queste parti non è molto familiare.

Ma le parole di Inzaghi, a poche ore dal fischio di inizio di quello che sarà il lunch match della domenica, hanno chiaramente anticipato l’atteggiamento con il quale i biancocelesti intendono affrontare la Vecchia Signora. Per questo già si contano carovane di tifosi che cercano la soluzione migliore per non perdere una partita che si preannuncia spettacolare, ponendo attenzione anche su come vedere Juventus Lazio in streaming, una tendenza che si sta affermando prepotentemente.

Juventus Lazio Allegri riparte dalla coppia argentina Dybala-Higuain

Nessuna rivoluzione. Allegri riparte dalla coppia argentina Dybala-Higuain per provare a piegare la resistenza laziale. Scelta che relega nuovamente al ruolo di panchinaro di lusso Mario Mandzukic pronto però a subentrare al Pipita nel caso il suo contributo venga richiesto dalla contingenza della gara. Per il resto il tecnico livornese dovrà rinunciare a Sturaro ed Alex Sandro entrambi out a causa delle rispettive squalifiche e anche a Dani Alves che non si è ancora ristabilito e versa ancora in condizioni fisiche non ottimali. A centrocampo dovrebbe essere impiegato il neo acquisto Rincon arrivato nel mercato di gennaio dal Genoa.

Streaming Juventus Lazio la spinta di Simone Inzaghi

I tifosi saranno lieti di poter seguire anche in streaming Juventus Lazio. La Lazio è reduce da una vittoria meritata contro l’Atalanta ed una vittoria ottenuta agli ottava di finali di Coppa Italia contro il Genoa che è valsa per la qualificazione ai quarti dove gli uomini del tecnico piacentino incontreranno l’Inter di Stefano Pioli.

Risultati che confermano la bontà di un organico che, partito in sordina, piano piano sta dimostrando di poter lottare fino in fondo per conquistare un posto valido per disputare la prossima Champions, anche se dovesse essere necessario passare per il preliminare. E anche la spinta di Simone Inzaghi va nella stessa direzione. L’ex calciatore, ora alla guida dei biancocelesti, ha chiesto ai suoi di provare addirittura a violare lo Stadium. Un’impresa che avrebbe davvero dell’incredibile.

Juventus Lazio streaming dove e come vedere

Per capire dove e come vedere Juventus Lazio in streaming è consigliabile scegliere sempre i siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo, e cioè Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland Sky Deutschland, Czech TV, Sky Deutschland, Sky Austria, rientrano tra quelli più sicuri che trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video.

Restano sul tappeto le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play per chi ha un abbonamento o quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto.