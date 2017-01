Roma Cagliari streaming

Roma Cagliari, partita che potrà essere vista anche in streaming, si gioca all’Olimpico di Roma domenica pomeriggio a partire dalle ore 15.00. La Roma sbaglierebbe a pensare che si tratti di un match facile, come invece la classifica lascerebbe immaginare. E non deve pesare nemmeno la poca propensione che gli isolani hanno a giocare lontano dal proprio terreno di gioco. Per la Roma conterà solo vincere. E provare ad approfittare di un regalo dei cugini biancocelesti.

Cosa alquanto difficile, secondo i più esperti. Più facile che la Lazio provi a strappare il successo anche allo Stadium contro la Juve perché ambiziosa e cosciente della propria forza. In questo caso la vittoria contro il Cagliari permetterebbe ai giallorossi di balzare addirittura in testa. Scenari forse prematuri. Ma in casa Roma più di qualcuno, in gran segreto, si starà fregando le mani sperando in una congiuntura favorevole.

Roma Cagliari Spalletti getta Vermaelen nella mischia

Intanto il tecnico toscano alla guida della Roma dovrà fare i conti con le condizioni non perfette di Rudiger non al meglio e con la squalifica di Juan Jesus. Spalletti dunque getta Vermaelen nella mischia. Una possibilità che il calciatore belga non vorrà di certo lasciarsi sfuggire facilmente viste le posche occasioni che ha avuto fino a questo momento per mettersi in mostra agli occhi di Spalletti. Previsto anche il tanto atteso esordio stagionale di Mario Rui, mentre anche Perotti è pronto al rientro anche se tutti gli indizi lasciano trasparire che il calciatore argentino comincerà la partita guardandola dalla panchina.

Anche Gerson probabilmente avrà il suo spazio in Roma Cagliari. Insomma Spalletti sembra avviato a concedersi qualche esperimento, nel caso in cui la partita contro il Cagliari si mettesse subito in discesa. Il due a due dell’andata, o meglio il modo come quel risultato maturò, brucia ancora dalle parti di Trigoria.

Roma Cagliari Rastelli ritrova Bruno Alves

Rastelli deve fare a meno degli infortunati Di Gennaro e Padoin, oltre ai lungodegenti Melchiorri e Ionita, ma ritrova Bruno Alves un prezioso rientro soprattutto per il morale della truppa rossoblù che cosciente di avere in campo l’asso portoghese. A centrocampo spazio all’ex di turno Tachtsidis al quale il tecnico ha affidato anche i compiti di regia, mentre al suo fianco conferma per il giovane Barella che ha saputo meritarsi la fiducia con prestazioni sempre all’altezza. In attacco spazio a bomber Borriello, un altro atteso ex della sfida dal dente avvelenato. Ovvia la preoccupazione di Spalletti nel controllarne le movenze vista la regola dell’ex che si realizza con una certa regolarità. Intanto i rossoblù salutano l’arrivo di Paolo Faragò arrivato ufficialmente dal Novara con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

Roma Cagliari streaming dove e come vedere

Restano sul tappeto le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play per chi ha un abbonamento o quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto.