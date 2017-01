Palermo Inter streaming

Sulla carta Palermo Inter potrebbe anche non giocarsi. Troppo elevato il divario tra le due squadre per rendere credibile la possibilità per i siciliani di ostacolare la marcia dei nerazzurri che arrivano da sei vittorie consecutive e sembrano aver imbroccato la strada giusta grazie a Stefano Pioli. Ma siccome il calcio, per fortuna, non è una scienza esatta ed Eugenio Corini non vorrà certamente passare da vittima sacrificale, al Barbera si prevedono scintille.

Non solo quelle della contestazione che gran parte dello Stadio riserverà ai rosanero. Che Corini spera di sedare con una prestazione maiuscola, utile anche a rasserenare, forse, il presidente Zamparino, già in procinto di attuare il quarto cambio in panchina della stagione. L’Inter invece si trova nella invidiabile condizione di avere un impegno sicuramente alla portata proprio nella giornata in cui Juve e Napoli affrontano rispettivamente Lazio in casa e Milan in trasferta.

Quale occasione migliore per approfittare di possibili passi falsi e rosicchiare punti preziosi? Ecco i motivi per i quali saranno in tanti a vedere Palermo Inter, anche utilizzando lo streaming.

Palermo Inter acque rosanero in tempesta

Non è una novità. In casa Palermo la burrasca è la norma non l’eccezione. E anche questa volta, Eugenio Corini regnante sulla panchina rosanero le acque rosanero sono in tempesta. Corini si gioca in tre match infuocati, Inter, Napoli e Crotone) le sue già residue chance di permanenza in rosanero, dopo essere stato praticamente già esonerato da Zamparini. In sei partite, il tecnico ha ottenuto una sola vittoria, un pareggio e quattro sconfitte, ma non si riesce a capire quanto sia demerito di un allenatore e quanto di una rosa forse non all’altezza della categoria.

Comunque Corini è determinato a battersi come un leone. Riproporrà la difesa a tre confermata con i rientri di Cioneke Andelkovic. Lo sloveno, almeno al momento, non sembra però pronto per rientrare subito tra i titolari.

Palermo Inter doppia esclusione per Pioli

L’Inter è letteralmente esplosa dall’arrivo in panchina di Stefano Pioli che ha saputo conquistare una piazza che lo ha accolto in maniera abbastanza fredda e distaccata. Le sei vittorie consecutive hanno riportato l’Inter a ridosso della zona Champions e questa seconda giornata del girone di ritorno rappresenta un’occasione ghiottissima per rosicchiare altri punti alle rivali Juve e Napoli impegnate contro Lazio e Milan.

In vista della sfida al Palermo doppia esclusione per Pioli che molto probabilmente terrà fuori dalla mischia per il ruolo di trequartista sia Banega che Joao Mario che ha saltato la partita con il Chievo per squalifica e in Coppa Italia è entrato in campo solo per pochi minuti. Peraltro quelli finali. Buone notizie dall’infermeria visti i recuperi di Miranda e di Perisic.

Palermo Inter streaming dove e come vedere

Per capire dove e come vedere Palermo Inter in streaming è consigliabile scegliere sempre i siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo, e cioè Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland Sky Deutschland, Czech TV, Sky Deutschland, Sky Austria, rientrano tra quelli più sicuri che trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video.

Restano sul tappeto le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play per chi ha un abbonamento o quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto.