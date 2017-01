Partite streaming su Facebook, link, Rojadirecta, siti streaming per vedere live gratis sabato e domenica

C'è più di un modo per vedere anche in streaming le gare del campionato di calcio. Anzi, rispetto a quanto proposto negli anni scorsi, le proposte sono aumentate, ci sono opportunità anche per il live streaming gratis e al di là dei modi alternativi, anche le piattaforme ufficiali si sono convinte della necessità di permettere la visione delle gare anche senza richiedere un abbonamento. Di più: osservando quanto sta succedendo in un mercato in continuo movimento, in futuro sono da mettere in conto ulteriori novità nel segno della ricchezza delle possibilità. Appare poi interessante notare come le società detentrici dei diritti alla trasmissione delle gare di calcio reagiscano in vari modi alla moltiplicazione dei portali che trasmettono le immagini senza autorizzazione, Rojadirecta su tutti.

Da una parte c'è chi chiede che vengano perseguiti a livello penale, passando naturalmente per la chiusura dei portali. Dall'altra c'è chi migliora i modi per lo streaming, anche abbassando i prezzi per la visione della partite. In questo contesto c'è poi una strada che sta prendendo rapidamente piede con sviluppi tutti da decifrare ed è quella di Facebook. Succede che settimana dopo settimana, la più popolare delle piattaforme di social network manda in onda le immagini di match in streaming. Lo fa in maniera illegale attraverso gli utenti che attraverso il proprio dispositivo filmano la gara e le rilanciano con la funzione diretta live. In realtà, anche le istituzioni calcistiche si stanno rendendo conto come questa possa essere la nuova frontiere del futuro del calcio in streaming e, almeno a livello di serie inferiori, sono già in corso le prime sperimentazioni ufficiali.

Partite streaming con i siti web del satellite

Una nuova strada per lo streaming delle gare del campionato di calcio è quella dei siti delle emittenti straniere detentrici dei diritti alla trasmissione radiotelevisiva dei match nei propri Paesi. La soluzione è stata giudicata lecita da molti tribunali locali poiché queste società hanno acquisito legalmente la possibilità della gestione delle immagini. Al netto di eventuali blocchi geografici, le partite sono visibili con ottimo audio, anche se in lingua straniera senza blocchi e interruzioni. Volete fare qualche tentativo? In prima fila ci sono anche Armenia TV, Sky Deutschland, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, RSI La2, RTL, ORF

Streaming senza abbonamenti

Per vedere gli incontri in streaming, anche se non gratuito, ma senza abbonarsi, la soluzione più pulita è la piattaforma Now TV. Gli utenti non abbonati possono comprare e vedere in diretta streaming anche una sola gara (al costo di 9,99 euro) senza alcun impegno vincolante. Per chi immagina di poter vedere più di una partita, sono disponibili anche pass settimanali o ticket mensili.

Live con siti bookmakers

Infine, è possibile tentare di vederle partite di calcio in streaming attraverso. i siti dei bookmaker. Per vedere le gare in diretta live può essere richiesto di disporre di un conto aperto ed essere attivi nelle giocate. Alcuni siti non trasmettono il live web dei match dei propri campionati ma solo di quelli esteri.