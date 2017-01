Palermo Inter streaming. Dove trovare siti web migliori per vedere

Torna il campionato e la gara Palermo Inter è tra quelle più interessanti da vedere in streaming sul proprio smartphone così come dagli schermi di tablet e PC. La squadra nerazzurra vive un buon momento di forma e l'entusiasmo dell'ambiente è in crescita. La prova arriva dai tanti tifosi previsti in terra siciliana e dall'aumento delle ricerche dei modi per vedere la gara in live streaming. Succede anche perché il web si sta rivelando una miniera sempre più ricca di idee per la diretta live dei match di calcio. Alle canoniche soluzioni ufficiali degli anni scorsi, che nella maggior parte dei casi passavano dalla stipula di un abbonamento, quest'anno la margherita delle opportunità e ben più ampia per la gioia dei supporter di Palermo e Inter. Per loro si aprono più occasioni per lo streaming. Cerchiamo di capirci di pià alla ricerca dei migliori siti web.

Partite streaming via satellite

Ecco allora come sia possibile fare un tentativo per vedere Palermo Inter in streaming con i siti dei canali satellitari. Non tutti i canali che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi replicano la stessa opportunità in live streaming per PC, Mac, smartphone, tablet. E spesso a farla da padrone sono quei blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. In ogni caso, chi è a corto di idee può fare una prova con i Paesi Cipro con CyBC, Croazia con HRT, Estonia con TV6, Georgia con GPB, Danimarca con MTG, Finlandia con Yle, Francia con D8, Ecuador con RTS, Germania con ZDF, El Salvador con TCS.

Diretta streaming con Now TV, Premium e Sky

Se Mediaset Premium consente di vedere Palermo Inter in streaming con il servizio Premium Play, fruibile anche da Mac, smart TV, decoder, Xbox, Chromecast e smart cam con visione variabile in base al pacchetto di abbonamento, Sky mette gli utenti davanti a bivio: l'app Sky Go, solo per abbonati, e la piattaforma Now TV per il cui utilizzo non occorre un contratto con il canale satellitare e né l'installazione di una parabola sul tetto di casa. Possono essere acquistati singoli eventi sportivi, tra cui appunto Palermo Inter senza poi proseguire nella fruizione del servizio per i giorni successivi. Il costo delle gara del Barbera è di 9,99 euro.

Siti dei bookmaker e streaming web

Vogliamo segnalare anche i siti dei bookmaker tra le occasioni per lo streaming di Palermo Inter. Si tratta infatti di una possibilità legale anche se presenta una serie di limitazioni con cui bisogna fare i conti. Non è certo che vengano proposte tutti i match in programma (anche se Palermo Inter è presente in quasi tutti i carnet consultati), ma solo una selezione legate anche agli orari. Può essere poi richiesta l'apertura di un conto presso lo stesso bookmaker o comunque di essere attive nelle giocate e nelle puntate. In ogni caso si tratta di una chance in più da valutare per la diretta live che si va ad aggiungere a quelle esaminate tra strade formalmente ufficiali e possibilità alternative. Tutte naturalmente valide per l'atteso match Palermo Inter.