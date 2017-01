Partite streaming Serie A Calcio per vedere diretta sabato e domenica in sei modi differenti

Si moltiplicano anche in questa stagione i modi per vedere in streaming gli incontri del Serie A di calcio. E si tratta di una buona notizie, considerando che fino a qualche anno fa, abbonamenti paralleli con i canali satellitari a parte, le sole occasioni erano quelle offerte dai siti illegali, di cui noi scoraggiamo la visione. In realtà, sono anche gli stessi canali ad aver arricchito l'offerta, slegandoli da contratti a lunga scadenza mentre altri modi, nuovi e alternativi, si stanno affiancando per il live streaming da PC, smartphone e tablet.

Partite streaming Serie A Calcio su siti dei canali satellitari

Ci sono ad esempio i siti delle emittenti straniere che hanno legalmente acquisto i diritti per la trasmissione radiotelevisiva delle immagini del campionato italiano e che ora propongono lo streaming. Se alcune sentenze hanno dichiarato l'illegittimità di questa procedura, altre hanno avuto un orientamento diverso. E può capitare che questi spazi web siano irraggiungibili per via di blocchi geografici che impediscono la visione al di fuori dei Paesi di provenienza. Suggeriamo allora di fare un tentativo con l'Estonia e TV6, la Danimarca e MTG, El Salvador e TCS, la Finlandia e Yle, la Grecia e ERT, la Francia e D8, la Georgia e GPB, la Germania e ZDF, il Guatemala e TV Azteca, l'Honduras e TVC, l'Ungheria e Magyar Televízió, l'Ecuador e RTS.

Live streaming con Sky e Premium

Per quanto riguarda Mediaset Premium e le promozioni adesso in vigore per vedere in streaming le partite, gli abbonati possono fare riferimento al servizio on demand Premium Play, supportato da iPhone e iPad così come da tablet e smartphone Android. Il servizio consente di vedere gli incontri della Serie A e nell'abbonamento sono inclusi Premium Smart Cam per la gestione della TV con lo smartphone o il tablet attraverso l'app Premium Smart Cam Control, il servizio on demand Premium Play e l'alta definizione. Poi c'è Sky che, insieme all'app Sky Go mette a disposizione la piattaforma web Now TV che non richiede alcun legame con il canale satellitare. Il costo della partita è di 9,99 euro e adesso è in vigore l'offerta che permette di provare gratuitamente il servizio per due settimane, anche se non sono comprese le partite di calcio. Ed è possibile scegliere l'opzione Squadra del cuore con cui abbonarsi a tutti gli incontri stagionali di una sola squadra al prezzo complessivo di 99,99 euro.

Link bookmakers per lo streaming delle partite

Ci sono altre strade percorribili per tentare di vedere gli incontri di calcio della Serie A in streaming. Come quella dei siti dei bookmaker in cui nulla va dato per certo perché nella maggior parte dei casi per vedere le gare in diretta live è indispensabile disporre di un conto aperto ed essere attivi. Alcuni siti non trasmettono il live streaming dei match dei propri campionati ma solo di quelli esteri. Vale comunque la pena fare un tentativo perché sono in tanti a raccontare di aver così trovato una soluzione alternativa, valida e anche in lingua italiana per lo streaming della Serie A.