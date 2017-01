Juventus Lazio streaming. Siti web. Dove e come vedere

La sconfitta di Firenze ha lasciato il segno in casa bianconera. La Juventus non è abituata a questi risultati, tantomeno quando si tratta di uno scontro diretto, e quando ciò accade la rabbia e la voglia di archiviare subito il passo falso è grandissima. E si può immaginare quale sia stato il tenore degli allenamenti in casa juventina durante la settimana. E sarà opportuno che la Lazio tenga presente queste cose quando scenderà in campo nel lunch match di domenica.

I tifosi nel frattempo si stanno già preparando e si chiedono dove e come vedere la partita anche in streaming oltre che con le metodiche tradizionali. La ventunesima giornata del campionato di Serie A entra nel vivo con Juventus Lazio. Il girone di ritorno si è aperto nel peggiore dei modi per i Campioni d’Italia in carica riportati subito sulla Terra dai gol di Kalinic e Badelij dopo aver festeggiato il titolo di Campione d’Inverno. Una sconfitta che ha riaperto, almeno teoricamente i giochi scudetto vista l’affermazione della Roma con l’Udinese e delle altre inseguitrici Napoli, Lazio e Inter.

Contro la Lazio bisognerà ripetere la partita dell’andata nella speranza di replicare anche il successo di misura ottenuto grazie al gol di Kedira. Ma la squadra di Inzaghi sta attraversando un ottimo momento culminato con la vittoria sull’Atalanta e il quarto posto, in attesa del recupero del Milan contro il Bologna, a una sola lunghezza dal Napoli. I biancocelesti dovranno dare il meglio per provare a vincere e restare agganciati alle posizioni di vertice.

Juventus Lazio streaming Dani Alves non ce la fa

Allegri non sembra voler procedere con rivoluzioni e potrebbe ripartire dagli stessi che hanno affrontato i Viola al Franchi. In attacco la coppia tutta argentina Dybala-Higuain sembra la favorita a partire dal primo minuto. Scelta che relega in panchina Mario Mandzukic che, come sta accadendo ultimamente, potrebbe subentrare a partita in corso nel caso in cui diventi necessario un suo contributo. Per il resto il tecnico livornese dovrà rinunciare a Sturaro ed Alex Sandro, out a causa delle squalifiche. Anche Dani Alves non ce la fa visto che il percorso di guarigione dopo l’infortunio di Genova nella gara contro i rossoblù non è stato ancora ultimato.

Streaming Juventus siti web

I tifosi saranno lieti di poter seguire anche in streaming Juventus Lazio in streaming su alcuni siti web. Noi vi consigliamo quelli migliori che garantiscono anche una buona qualità oltre alle necessarie autorizzazioni legali. Lazio reduce da una vittoria tanto importante, quanto meritata contro l’Atalanta. Il quarto posto in classifica conferma la forza di una compagine che partita dopo partita sta dimostrando di non essere un’intrusa nei piani alti della graduatoria.

L’obiettivo di un posto nella prossima Champions League sembra alla portata dei biancocelesti. Il tecnico Inzaghi ha chiesto per questo motivo ai suoi di tentare l’impresa vincendo allo Stadium. Vedremo se Immobile e compagni riusciranno ad incrinare una delle maggiori certezze dei bianconeri.

Juventus Lazio streaming dove e come vedere

Dove e come vedere Juventus Lazio in streaming sono alcune delle domande che i tifosi iniziano a porsi in vista del lunch match. La raccomandazione è quella di scegliere siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali visto che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio.

Sky Deutschland, Czech TV, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland Sky Deutschland, Sky Austria, sono alcuni tra quelli più sicuri che garantiscono anche una buona qualità audio e video. Le alternative streaming preferite per chi cerca una qualità ancora maggiore e hanno un abbonamento sono rappresentate da Sky Go e da Mediaset Play. Now Tv invece propone gratuitamente il proprio pacchetto per quattordici giorni.