Juventus Lazio streaming quando e come

La Juventus è chiamata al riscatto. Davanti al proprio pubblico e al cospetto di una Lazio che certamente proverà il tutto per tutto per sfatare il tabù dello Stadium, Higuain e compagni non potranno fallire nuovamente l’appuntamento con la vittoria. La Roma è staccata di una sola lunghezza, anche se c’è da tenere in considerazione che i bianconeri hanno da recuperare la partita rinviata per la finale di Supercoppa italiana di Doha, contro il Crotone.

Andare incontro ad un altro passo falso potrebbe davvero riaprire un campionato che sembrava chiuso già a novembre. Juventus Lazio si potrà guardare anche in streaming. Sono molti i tifosi che si chiedono quando e come fare. Qualche indicazione utile potrete trovarla anche leggendo questo articolo.

Juventus Lazio Barzagli parte dalla panchina

Allegri potrà avere finalmente a disposizione sia Lichtsteiner che Asamoah che potranno nuovamente occupare i rispettivi ruoli. Recuperi importanti per il pacchetto arretrato bianconero che quest’anno ha dovuto fare i conti troppo spesso con l’emergenza. Molto probabile, quindi, che Barzagli parta dalla panchina. A centrocampo il tecnico toscano sta pensando all’impiego fin dal primo minuto del giovane Rincon, che così potrebbe approfittare delle squalifiche di Alex Sandro e Sturaro per mettersi in mostra e dimostrare il suo valore appena giunto ai piedi della Mole.

Sulla trequarti Pjanic verrà schierato a supporto della coppia d’attacco tutta argentina Dybala-Higuain nel quattro tre uno due che Allegri schiererà. Questo significa che verrà rispettata anche l’abitudine di lasciare Mandzukic in panchina. L’attaccante croato ha però dimostrato di sapere essere ancora più devastante quando è chiamato in causa a partita già iniziata.

Juventus Lazio streaming biancocelesti determinati

Simone Inzaghi ha deciso con quale modulo affronterà i Campioni d’Italia. La Lazio quindi scenderà in campo con un quattro tre tre nel quale troveranno posto fin dal primo minuto Patric e Wallace visto l’infortunio di Basta e la prestazione poco convincente fornita da Bastos contro l’Atalanta. La mediana invece sarà la stessa scesa in campo contro i bergamaschi e composta da Parolo e Milinkovic che faranno da spalla a Biglia al quale Inzaghi consegnerà, molto probabilmente, anche le chiavi della cabina di regia.

Felipe Anderson Immobile e Lombardi, favorito su Luis Alberto formeranno invece il tridente d’attacco. Juventus Lazio quindi promette spettacolo visto che le due squadre vorranno vincere entrambe e sarà possibile vederla anche in streaming. Una buona notizia anche per i tifosi laziali che non potranno raggiungere Torino e nemmeno seguire la partita sulle piattaforme della pay per view.

Biancocelesti determinati a vendere cara la pelle viste anche le dichiarazioni rilasciate da Simone Inzaghi che non si è nascosto e, pur ammettendo l’enorme difficoltà del match, ha assicurato che la sua Lazio scenderà in campo senza nessun timore reverenziale.

Quando e come vedere Juventus Lazio in streaming

Quando e come vedere Juventus Lazio in streaming è una delle maggiori preoccupazioni di chi non potrà andare allo stadio e nemmeno guardare la partita in tv perché sprovvisti del necessario abbonamento. La gara, posticipo della ventunesima giornata, sarà trasmessa, in maniera gratuita, sicura e legale da siti streaming che hanno acquistato all’estero il diritto per mostrare le partite della Serie A.

Tra i più sicuri segnaliamo Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, La2, Rtl, Sky Deutschland Orf, Czech TV e Rtl che garantiscono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play, rispettivamente le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium rappresentano le alternative più valide per quelli che dispongono di un abbonamento. Per i non abbonati da valutare l’offerta di Now Tv che trasmette le partite gratis sulla sua piattaforma per quattordici giorni.