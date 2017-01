Juventus Lazio streaming siti web migliori. Come e dove vedere

I numeri, come spesso accade quando c’è di mezzo la Vecchia Signora, sono tutti a favore dei bianconeri a iniziare dalla striscia di imbattibilità che dura da ventiquattro incontri consecutivi contro la Lazio con un bilancio di diciotto vittorie e sei pareggi in Serie A. Peraltro gli ultimi cinque incontri tra le due squadre si sono chiusi con altrettante vittorie bianconere. Uno score completato dagli zero gol subiti da Buffon contro i biancocelesti nel massimo campionato. L’obiettivo per i bianconeri, considerata la celebre voracità della squadra di Allegri, consiste adesso nel vincere la sesta gara consecutiva, un altro record per la banda bianconera.

La Lazio, invece, deve riprendere il buon ritmo che aveva avuto in trasferta prima della sconfitta maturata a San Siro contro l’Inter. I biancocelesti infatti non perdevano da cinque gare in campionato, con tre vittorie e due pareggi lontano dall’Olimpico. Insomma sono tante le curiosità che spingono a fare di Juventus Lazio uno dei match più attesi della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Un motivo in più per organizzarsi al meglio e non perdere quest’appuntamento.

Sempre più persone decidono di avvalersi dello streaming, senza però sapere come e dove vedere il match. È necessario scegliere i siti web migliori, quelli cioè che garantiscono la sicurezza e anche legalità avendo acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio e più giù troverete qualche interessante suggerimento.

Streaming Juventus Lazio Dani Alves ancora fuori

La sconfitta di Firenze nel posticipo di domenica scorsa ha fatto perdere alla Juventus parte, seppur minima, di quell’aurea di imbattibilità che la circonda ogni qual volta i bianconeri scendono in campo. In quella occasione nemmeno la solita prodezza di Gonzalo Higuain è bastata per evitare un tracollo che adesso Allegri deve essere bravo prima a perimetrare e poi a cancellare già contro la Lazio. Lo streaming di Juventus Lazio potrà essere seguito sui siti migliori, più sicuri e legali alcuni dei quali saranno oggetto di approfondimento più in basso.

Il tecnico livornese, intanto, si prepara alla sfida con la Lazio con l’idea di abbandonare la difesa a cinque per presentare un quattro tre uno due dove la coppia d’attacco sarà formata ancora una volta da Dybala e Higuain. Mario Mandzukic potrebbe entrare a partita già in corsa come sta succedendo nelle ultime settimane, con ottimi riscontri. Il tecnico bianconero dovrà fare a meno degli squalificati Sturaro e Alex Sandro. Dani Alves ancora fuori in seguito dell’infortunio rimediato nella trasferta di Genova contro i rossoblù di Juric non si aggregherà nemmeno alla truppa.

Juventus Lazio siti web migliori previsioni in equilibrio

Fatta questa analisi è chiaro come Juventus Lazio, visibile in streaming sui siti web migliori, sia una sfida molto delicata e per questo ancora più appassionante. Il modo in cui le due squadre ci arrivano, poi fa si che le previsioni della vigilia siano in equilibrio. Se i campioni d’Italia godono di una speciale royalty che scaturisce dalla condizione di dominatori assoluti delle ultime cinque stagioni, la squadra di Inzaghi ha tutto il diritto di provare a minare ulteriormente le certezze juventine.

Come? Già uscire con un punto dallo Stadium fermerebbe la marcia trionfale casalinga fresca di record di ventisei vittorie consecutive. Inzaghi ne è cosciente e punterà su Ciro Immobile, perno del tridente biancoceleste per tentare l’assalto al cielo.

Come e dove vedere Juventus Lazio in streaming

Come e dove vedere Juventus Lazio in streaming? Ci sono diverse possibilità. Oltre al classico abbonamento alla televisione a pagamento questa sfida si potrà vedere anche in streaming. I siti Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Czech TV, La2, Rtl, Orf Sky Austria sono tra quelli più sicuri perché non espongono al rischio virus garantendo la piena legalità in quanto hanno acquistato i diritti del campionato italiano di calcio all’estero. Oppure le soluzioni offerte da Sky con Sky Go e Mediaset Premium con Mediaset Play, ma in questo caso bisogna possedere un abbonamento. Per chi ne fosse sprovvisto interessante l’offerta di Now Tv.