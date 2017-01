Streaming Juventus Lazio: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

La Juventus deve assolutamente tornare al successo se vuole scacciare gli incubi, a dire il vero abbastanza remoti per il momento, di lasciarsi sfuggire quello che a detta di tutti è uno scudetto già assegnato. Il sesto consecutivo, l’ennesimo record frantumato da una squadra che in Italia ha scavato un solco quasi incolmabile per le rivali. La sconfitta di Firenze, oltre ad avere alimentato le solite polemiche, ha anche confermato una lacuna emersa nelle precedenti trasferte chiuse con un ko. La Juve se attaccata può andare in sofferenza.

Su quest’aspetto Allegri ha lavorato lungo tutta la settimana per ricaricare le batterie dei suoi uomini in vista di un match che si annuncia equilibrato e uno dei più interessanti di questa giornata di Serie A. Juventus Lazio si potrà vedere, oltre che in diretta tv per quelli che hanno sottoscritto un abbonamento, anche in streaming utilizzando siti web legali e sicuri. Inzaghi, dal canto suo, sente che il momento è favorevole e dopo aver battuto a fatica un’Atalanta che nonostante il mercato di gennaio le abbia tolto uno dei maggiori talenti, continua a recitare la parte di rivelazione senza troppe difficoltà.

Serie A Juventus Lazio bianconeri alle prese con assenze importanti

A poche ore dal fischio di inizio di Juventus Lazio, lunch match della domenica i bianconeri sono alle prese con assenze pesanti. Allegri dovrà fare a meno di Sturaro e di Alex Sandro out a causa delle rispettive squalifiche. A queste assenze si aggiunge anche quella di Dani Alves, non ancora in condizioni fisiche sufficientemente buone. Rincon, arrivato nel mercato di gennaio dal Genoa, dovrebbe essere inserito fin dal primo momento a centrocampo.

Il tecnico livornese potrà invece contare sulla coppia d’attacco tutta argentina formata da Dybala-Higuain, gli arieti che dovranno piegare la resistenza della difesa laziale. Di nuovo in panchina Mario Mandzukic che ha già dimostrato però di potere e di sapere essere devastante anche quando impiegato a partita già iniziata.

Juventus Lazio gratis in diretta tv Inzaghi punta su Immobile

Juventus Lazio si potrà seguire anche gratis in diretta tv utilizzando i siti delle emittenti satellitari straniere che hanno acquistato i diritti radiotelevisivi della Serie A per la proposizione delle immagini. Altra gara difficile per la Juve visto che la Lazio sta crescendo settimana dopo settimana anche sotto l’aspetto mentale. Biancocelesti reduci dalla meritata vittoria contro l’Atalanta e da quella ottenuta in Coppa Italia contro il Genoa, che è valsa la qualificazione ai quarti di finale dove incontreranno l’Inter di Stefano Pioli.

Inzaghi è cosciente del buon lavoro fatto fino ad oggi, ma non può sedersi ancora sugli allori. D’altra parte, visti i risultati ottenuti fino ad oggi, che confermano la bontà di un organico che può coltivare l’ambizione di conquistare un posto valido per la prossima Champions League, sarebbe insensato partire già sconfitti. Simone Inzaghi ne è convinto e punta su Immobile per provare ad espugnare lo Stadium. Un’impresa che avrebbe dell’incredibile, visto il rendimento casalingo dei bianconeri.

Juventus Lazio su siti streaming

Ed ecco finalmente arrivato il momento per conoscere su quali siti streaming sarà possibile vedere Juventus Lazio. Innanzitutto bisogna ricordare che non tutti i siti che propongono lo streaming sono sicuri e legali. Quindi bisogna scegliere con cura quelli che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo, e cioè Czech TV, Sky Deutschland, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland Sky Deutschland, rientrano tra quelli più sicuri che trasmetteranno probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video.

Le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play sono le preferite da chi ha un abbonamento. Per chi invece ne è sprovvisto Now Tv propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto.