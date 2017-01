Streaming Palermo Inter: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

È scattato il countdown: alle ore 15.00 di domenica Palermo e Inter si daranno battaglia per la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Una partita che interesserà i tifosi di entrambe le squadre, ma anche gli appassionati di calcio in generale dal momento che l’Inter è ormai lanciatissima per l’assalto alla Champions e il Palermo dovrà stringere i denti per strappare importanti punti salvezza: per tale ragione sono già tantissimi i tifosi che si stanno ingegnando alla ricerca dei siti streaming migliori su cui vedere live gratis in diretta la sfida del Barbera.

Palermo Inter un solo dubbio per il tecnico Pioli

L’Inter è reduce da cinque vittorie consecutive, incamerando così quindici punti che l’hanno portata a sole cinque lunghezze dal quel terzo posto che significherebbe il ritorno in Champions League, un traguardo che appena poche settimane fa sembrava soltanto un lontano miraggio. Eppure il tecnico Pioli è stato abile a non ascoltare i mormorii di chi storceva il naso al suo arrivo e di mettersi al lavoro sin da subito, nell’ottica di costruire un team solido, che avesse un’identità ben precisa, e capace di giocare un gioco pratico che tenda più all’ottenimento di un risultato piuttosto che ai perfezionismi tattici.

E i risultati si sono visti praticamente subito, tra le bocche spalancate dei detrattori che non credevano che bastasse semplicemente un tecnico ‘all’italiana’ per ritrovare la quadratura del cerchio e raccogliere un bel numero di vittorie. Una delle prime mosse del tecnico è stata quella di affidarsi, bene o male, sempre agli stessi giocatori, in modo da generare automatismi nell'undici titolare, formazione a cui, a partita in corso, è possibile aggiungere altri calciatori di livello che possano rendere l’Inter un’autentica schiacciasassi.

Un solo dubbio per il tecnico Pioli che, con ogni probabilità, si affiderà al solito undici con il solo dubbio legato all’ultimo acquisto Gagliardini che potrebbe lasciare spazio a Kondogbia, ma solo per ragioni di minutaggio, dal momento che l’ex centrocampista dell’Atalanta in due partite sembra già avere le chiavi del centrocampo interista in tasca.

Palermo Inter come vedere gratis la sfida del Barbera

Ed è proprio questa rinascita Inter che sta attirando l’interesse di numerosissimi appassionati di calcio non necessariamente tifosi dell’Inter: tutte persone che stanno cercando come vedere gratis la sfida del Barbera, in maniera del tutto legale e sicura. Dicevamo che il tecnico Pioli, con ogni probabilità, si affiderà all’undici titolare composto da Handanovic tra i pali, la difesa con il muro centrale Miranda-Murillo, i terzini D’Ambrosio e Ansaldi, linea mediana a due con il ritrovato Brozovic e il suddetto ballottaggio tra Gagliardini e Kondogbia, alle spalle dell’unico trequartista Joao Mario in vantaggio sul suo omologo Banega. Tridente intoccabile con Perisic e Candreva ai fianchi dell’unica punta Icardi e Eder e Gabigol pronti a entrare in partita in corso nella speranza di segnare almeno un gol.

Vedere Palermo Inter gratis in streaming

Diversi i siti che permetteranno di vedere gratis in streaming Palermo Inter in maniera del tutto gratutita e legale, dal momento che hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano: La2, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Czech TV, Orf che si aggiungono a Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky che, tra l’altro, offrono anche la telecronaca in italiano.