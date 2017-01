Palermo Inter streaming quando e come

Palermo e Inter scaldano già i motori per la gara di domenica valevole come la seconda giornata del girone di ritorno. Appuntamento alle ore 15.00 con i tifosi di entrambe le squadre che già stanno studiando il modo migliore per vedere in streaming la loro squadra del cuore, in maniera del tutto gratuita e anche legale.

Palermo Inter streaming destini opposti per le due squadre

Palermo Inter due squadre che perseguono obiettivi molto distanti l’uno dall’altro. Il Palermo, infatti, sta lottando per non retrocedere anche se, giornata dopo giornata, diventa sempre più una missione impossibile; l’Inter, dall’altro lato, ha riacceso le speranze di un posto in Champions League anche se la strada è ancora lunga e le dirette concorrenti non sembrano voler concedere spazi alle nuove arrivate.

I punti da fare sono ancora tantissimi, l’Inter è attualmente a quota 36 punti, ovvero ancora a cinque lunghezze dal terzo posto occupato dal Napoli, eppure le ultime cinque vittorie consecutive collezionate dal tecnico Pioli lasciano ben sperare, e anche il divario di cinque punti non sembra più così insormontabile. Dall’altra parte il Palermo ha dato al tecnico Corini fiducia solo per altre tre giornate, quindi i rosanero avranno un atteggiamento tutt’altro che remissivo nei confronti dei nerazzurri.

Anzi, tenteranno di strappare almeno un punticino sapendo che l’Inter, nonostante il buon momento, è ancora una squadra che, soprattutto fuori casa, può concedere ancora qualche errore. Insomma, per tutti gli amanti delle scommesse, questa è una gara più difficile del solito da pronosticare. Destini opposti per le due squadre.

Come e dove vedere Palermo Inter in streaming

Sarà dunque una partita in cui conteranno soprattutto le motivazioni. Proprio per questo Palermo Inter sta già attirando un numero incredibile di appassionati di calcio che già si stanno industriando alla ricerca della soluzione migliore per capire come e dove vedere la partita in diretta streaming, in maniera del tutto legale e gratuita. Il tecnico Pioli ha avuto il merito, fino a questo momento, di trovare un undici titolare di partenza: una formazione tipo su cui aggiungere volta per volta un nuovo tassello, una nuova alternativa.

Ma quello che maggiormente mancava alla squadra era una sua identità: con De Boer, infatti, non c’era una formazione di partenza e i calciatori si alternavano continuamente senza mai dare un’identità precisa alla squadra. Adesso con Pioli si è ripartito da zero: il tecnico ha trovato gli uomini su cui fare affidamento, pochi dubbi di formazione dunque per i nerazzurri con il muro di difesa composto da Miranda e Murillo, con Ansaldi e D’Ambrosio ad agire sui lati.

A centrocampo l’unico dubbio riguarda Gagliardini che potrebbe voler rifiatare dopo le ultime due ottime uscite, al suo posto è pronto Kondogbia che affiancherebbe Brozovic dietro il trequartista Joao Mario a supporto del tridente d’attacco Candreva-Icardi-Perisic.

I siti streaming per Palermo Inter

Sono tantissimi i siti web che, avendo regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano possono trasmettere le partite di Serie A e anche Palermo Inter in streaming in maniera del tutto legale e gratuita. Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Czech TV, Sky Deutschland, La2, Rtl, oltre alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play, che inoltre offrono anche il grande vantaggio di poter ascoltare la telecronaca in italiano, prerogativa sempre molto apprezzata dal fruitore medio delle partite in streaming.