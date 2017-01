Palermo Inter streaming. Siti web. Dove e come vedere

Fischio di inizio alle ore 15.00. Domenica pomeriggio Palermo Inter terrà i tifosi di entrambe le squadre con il naso incollato alla televisione oppure, per chi lo volesse, al monitor del computer, dal momento che la partita sarà anche trasmessa in streaming da molti siti web che, avendo acquistato i diritti televisivi del campionato italiano, trasmetteranno anche Palermo Inter.

Palermo Inter la rinascita dell’Inter

Dall’arrivo di Pioli si è assistito a una vera e propria rinascita dell’Inter. I calciatori hanno velocemente dimenticato gli ordini confusionari del vecchio tecnico De Boer, iniziando a trovare la quadratura del cerchio con il nuovo allenatore Stefano Pioli che ha proposto un calcio senza fronzoli, più orientato alla vittoria che a inutili leziosismi tattici.

E probabilmente, al netto dei grandi giocatori che la rosa dell’Inter ha a disposizione, era proprio quello di cui si sentiva il bisogno: un calcio semplice, ordinato che può trasformare una squadra normale in un top club se in campo ci sono i campioni che i nerazzurri certamente annoverano in organico. Tant’è vero che, da quando è arrivato Pioli, L’Inter ha definitivamente cambiato passo: si presenterà al Barbera con uno score di tutto rispetto fatto di cinque vittorie consecutive in campionato. Risultati che hanno riacceso anche le speranze di una qualificazione all’Europa che conta. Certo, è prematuro parlare di Champions League, anche per l’alto valore tecnico delle altre contendenti.

Ma l’idea è che ci stiamo avviando verso un finale di campionato al fulmicotone. Dall’altro lato, il Palermo, che nelle ultime tre partite ha raccolto un solo punto contro il Pescara, diretta concorrente nella lotta per non retrocedere, non può permettersi di perdere altri punti per la strada e venderà cara la pelle: il tecnico Corini ha ottenuto la fiducia del presidente Zamparini per altre giornate e l’impressione è che i rosanero nei prossimi 270 minuti daranno filo da torcere a chiunque si pari davanti al loro cammino. Saranno diversi i siti web che potrebbero trasmettere Palermo Inter in streaming.

Come vedere Palermo Inter in streaming

Palermo Inter assume i contorni di una sfida decisiva, sia per l’Inter che vuole restare aggrappata al carro che porta in Europa, sia per il Palermo che vuole liberarsi dalle sabbie mobili della zona salvezza. Per tale ragione sono tantissimi i tifosi di entrambe le squadre che già si stanno industriando su come vedere Palermo Inter in streaming le gesta della loro squadra del cuore.

Il tecnico Pioli sta valutando se, dopo le ultime due ottime uscite, dare ancora una chance al nuovo acquisto Gagliardini che in poche giocate si è già preso le chiavi del centrocampo. L’allenatore teme di affaticarlo troppo e sta decidendo se al suo posto far giocare Kondogbia al fianco del ritrovato Brozovic in mediana. Per un posto da trequartista Joao Mario sembra essere in pole position rispetto a Banega, a supporto del tridente ormai intoccabile composto da Perisic, Icardi, Candreva.

Anche in difesa ben pochi dubbi con Ansaldi e D’Ambrosio a fare i terzini attorno alla solida coppia di difensori centrali composta dal muro Murillo-Miranda.

Siti web per vedere Palermo Inter in streaming

Molteplici i siti web che assicurano la diretta streaming di Palermo Inter, siti che hanno comprato i diritti televisivi delle partite di serie A e possono trasmetterle senza problemi: Sky Austria, Czech TV, Orf, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, a cui vanno aggiunti Sky Go e Mediaset Play, ovvero le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, che garantiscono anche la telecronaca in lingua italiana. Da tenere in considerazione, per chi non ha un abbonamento anche l’offerta di Now Tv che mette a disposizione la sua piattaforma streaming gratuitamente per quattordici giorni.