Palermo Inter streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Tutto è pronto per la sfida di domenica alle ore 15 che vedrà la redivivia Inter di Pioli affrontare il Palermo di Corini in trasferta. Palermo Inter è una sfida che i tifosi nerazzurri si staranno già chiedendo come e dove vedere in streaming, sui siti web migliori che trasmettono in diretta e legalmente le partite del campionato di serie A.

Palermo Inter nerazzurri alla ricerca del sesto successo di fila

La cura Pioli è davvero servita all’Inter che dopo un breve periodo di rodaggio ha cominciato a macinare chilometri e a risalire prepotentemente la classifica. Adesso i nerazzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive, quindici punti che hanno avvicinato la Beneamata alle zone alte della classifica: la Champions League, se appena un mese fa appariva pura fantasia, adesso non sembra un sogno tanto irrealizzabile.

I nerazzurri sono alla ricerca del sesto successo di fila, ma dovranno fare i conti con la squadra di Corini, in enorme difficoltà, che nelle ultime tre partite ha raccolto solo un punticino, quello conquistato contro il Pescara, altra squadra totalmente impelagata nella lotta per non retrocedere. Il vulcanico presidente rosanero Zamparini ha dato altre tre giornate di fiducia al tecnico Corini: Palermo Inter sarà il primo di tre match-point che i siciliani giocheranno con il sangue agli occhi.

L’Inter sa bene che questa sarà una partita in cui le motivazioni conteranno il doppio: se i nerazzurri, da un lato, devono tenere alta la concentrazione ed evitare di adagiarsi sulle cinque vittorie consecutive su cui hanno viaggiato fino a Palermo; dall’altro i rosanero potrebbero sovvertire ogni pronostico facendo leva sul sentimento di rivalsa dei calciatori.

Palermo Inter come e dove vedere la partita in streaming

L’Inter sembra dunque completamente rinata sotto la cura Pioli: per tale ragione è tornata ad essere una squadra seguitissima sia dai tifosi, sia dagli appassionati di calcio e simpatizzanti di altre squadre che cominciano a guardare con sospetto e un po’ di timore le gesta di Icardi e compagni, vista la risalita veloce. Per questo sono tantissimi coloro che sono già alla ricerca di come e dove vedere la partita in streaming.

La bravura di Pioli è stata anche quella di stabilire, in mezzo a un numero così alto di campioni, un undici titolare a cui affidarsi, una squadra che cominci a giocare a memoria che poi può essere sempre migliorata a partita in corso. Occhi puntati sul nuovo acquisto Gagliardini che in appena due partite sembra aver già conquistato la fiducia di allenatore e tifosi, anche se contro il Palermo, il tecnico emiliano potrebbe decidere di farlo riposare e dare spazio a Kondogbia, al fianco di Brozovic sulla linea mediana.

Nel ruolo di trequartista, invece, Joao Mario dovrebbe essere ancora preferito a Banega, mentre in attacco il tridente composto da Perisic-Candreva-Icardi sembra ormai il marchio di fabbrica di questa Inter. Anche in difesa poche incertezze con Miranda e Murillo al centro e D’Ambrosio e Ansaldi a ricoprire il ruolo di terzini.

I siti web migliori su cui vedere in streaming Palermo Inter

Sono tantissimi i siti web su cui sarà possibile vedere Palermo Inter in streaming e in maniera del tutto legale. I siti migliori che hanno regolarmente acquistato i diritti tv del campionato italiano e che possono trasmettere legalmente tutte le partite di serie A: Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Czech TV, Orf oltre agli arcinoti Mediaset Play e Sky Go, rispettivamente le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, che offrono tra l’altro, anche la telecronaca in italiano. Oppure da prendere in considerazione l’offerta di Now Tv che permette di vedere gratis per quattordici giorni le partite.