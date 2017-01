Streaming Roma Cagliari: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Tutto pronto per il posticipo di domenica sera della seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A. Alle ore 20.45 Roma Cagliari sarà una sfida di grande interesse per il mondo calcistico italiano che potrà goderne live gratis in diretta tv e su siti streaming che avendo comprato i diritti del campionato di serie A possono trasmettere Roma-Cagliari gratuitamente in diretta streaming.

Roma Cagliari il ritorno di Diego Perotti

Il tecnico Spalletti può tirare un sospiro di sollievo: l’allenatore della Roma infatti potrà contare sul ritorno di Diego Perotti e delle sue doti balistiche. Questo permetterà di rifiatare a uno tra Nainggolan e El Shaarawy, entrambi già utilizzati nelle recenti sfide contro l’Udinese in trasferta e contro la Samp nell’ultima partita di Coppa Italia.

L’impressione è che sarà proprio il Faraone a tirare un sospiro di sollievo dal momento che Radja Nainggolan sembra aver ritrovato una posizione del campo in cui riesce ad essere ancora più letale del solito: ovvero dietro la punta. Il centrocampista belga, infatti, nelle ultime gare è andato a fare il trequartista alle spalle di Dzeko, per sopperire all’infortunio di Perotti e a Salah impegnato in Coppa d’Africa, e i risultati sono stati notevoli dal momento che Radja è andato a segnare tre gol nelle ultime due gare.

Spalletti sembra aver trovato, inoltre, nel 3-4-3 una variante tattica molto valida che continuerà, con ogni probabilità, ad usare a lungo nel corso di questo campionato. La Roma è l’unica squadra a riuscire a tenere testa alla Juventus e l’ultimo ko dei bianconeri contro la Fiorentina ha ridato fiducia e morale a tutta la truppa giallorossa che adesso crede nuovamente nella possibilità di superare la capolista.

Roma Cagliari gratis in diretta streaming

Dall’altra parte, però, il Cagliari del tecnico Rastelli non resterà guardare: anzi proprio perché i rossoblù hanno già dimostrato nel corso del campionato di poter dare filo da torcere a chiunque la partita assume un interesse notevole che sta attirando tantissimi curiosi che già si stanno industriando alla ricerca dei migliori siti internet dove per vedere gratis in diretta streaming l’attesissima Roma Cagliari.

Tra le fila del Cagliari c’è una vecchia conoscenza dei giallorossi, il vecchio e ramingo Marco Borriello che, dopo tanto peregrinare, quest’anno ha ritrovato il club sardo e sta marcando il cartellino con una regolarità impressionante e che potrebbe voler siglare il cosiddetto gol dell’ex. Proprio Marco Borriello, nei momenti di maggiore appannamento di Dzeko, che anche negli ultimi tempi ha dimostrato di non essere sempre al 100% della concentrazione, è stato invocato più volte dai tifosi giallorossi che chiedevano un calciatore capace di sostituire Edin nelle giornate no.

Infine, sempre restando in tema di grandi ex, ricordiamo che anche Radja Nainggolan vivrà la partita tra forti emozioni essendo stato, prima di diventarlo per la Roma, un’autentica bandiera del Cagliari.

I migliori siti web per vedere in streaming Roma Cagliari

