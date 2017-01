Roma Cagliari streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Roma e Cagliari scaldano già i motori per il posticipo della ventunesima giornata di campionato. La serie A è entrata nel vivo, avendo già fatto il giro di boa, ed essendo ormai giunta alla seconda giornata del girone di ritorno: i tifosi si stanno già domandando come e dove vedere Roma Cagliari in diretta streaming, cercando sul web i siti migliori che trasmettano la gara in diretta e in maniera del tutto legale dal momento che hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi del campionato italiano di calcio.

Roma Cagliari la sfida dei grandi ex

In questo momento Roma e Cagliari hanno due protagonisti assoluti: Radja Nainggolan e Marco Borriello, ed entrambi sono ex della partita. E sarà interessante assistere alla sfida dei grandi ex. Radja, infatti, è stato il faro del Cagliari per tanti anni, e adesso è diventato una vera e propria bandiera giallorossa dal momento che sempre più spesso è l’uomo dei gol decisivi con le sue bordate dalla distanza che risolvono i momenti più complicati.

Proprio per questo il tecnico Spalletti sta sopperendo alle assenze in attacco proprio con Nainggolan che sta rispondendo benissimo all’esperimento dal momento che nelle ultime due gare in cui è stato provato ad agire da trequartista è andato a segno tre volte: una nella trasferta di Udine quando ha segnato il gol partita e due nell’ultima sfida di Coppa Italia, andando a firmare la metà del poker giallorosso rifilato all’inerme Sampdoria. Eppure, nonostante i tanti gol di Radja Nainggolan, alcuni tifosi della Roma, quando Edin Djeko si mette la bavetta e comincia a mangiarsi gol a porta vuota, sognano ancora Marco Borriello, prima punta classica che solo davanti al portiere raramente sbaglia.

E infatti il vecchio attaccante della Roma sta dimostrando tutti i suoi colpi nella sua nuova avventura a Cagliari, cavando dagli impicci i sardi con la sua pioggia di gol. Insomma, per gli amanti delle scommesse, prevedere che in questa partita ci sarà un gol dell’ex non sarebbe un pronostico troppo ardito.

Come e dove vedere Roma Cagliari in streaming

È altissimo il carico emotivo di Roma Cagliari. Basti pensare alla lunga sfida di Conti padre e figlio che fino a qualche anno fa regalava a tutti gli amanti del calcio delle gioie incredibili: proprio per questo sono tantissimi i tifosi di entrambe le squadre, oltre ai tanti appassionati di calcio che passeranno la domenica sera in panciolle, che sono già al lavoro per capire come e dove vedere Roma Cagliari in streaming gratis.

Il tecnico Spalletti sa che la Juventus non perderà molte altre partite nel campionato in corso e che quindi bisognerà approfittare del recente passo falso con la Fiorentina e sperare che i numerosi impegni tra Coppa Italia, recuperi di Serie A, Champions League e campionato mettano in difficoltà i bianconeri che si ritrovano a fare i conti con qualche infortunio di troppo. I giallorossi hanno fiutato un po’ di incertezze in casa Juve e devono dare il cento per cento per tentare uno storico ribaltone.

I siti web migliori per vedere Roma Cagliari in streaming

Saranno diversi i siti migliori che trasmetteranno Roma Cagliari in streaming e gratuitamente. Un modo del tutto legare per vedere le partite sul computer dal momento che esistono tantissime piattaforme che avendo regolarmente comprato i diritti televisivi del campionato di serie A possono trasmettere senza problemi ogni partita: Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf, La2, Rtl, Sky Austria, Sky Deutschland, ad esempio, a cui vanno aggiunti anche Sky Go e Mediaset Premium.