Roma Cagliari streaming. Siti web. Dove e come vedere

Roma Cagliari, una sfida dal sapore particolare. Fischio di inizio alle ore 20.45 di domenica sera, per il posticipo della ventunesima giornata, i tifosi sono già alla ricerca di dove e come vedere Roma Cagliari in diretta streaming e soprattutto quali sono i siti web migliori.

Roma Cagliari una grande occasione per i giallorossi

Roma Cagliari rappresenta una grande occasione per i giallorossi. Il tecnico della Roma Luciano Spalletti sa perfettamente che la Juventus capolista non perderà molte altre gare e che bisognerà fare tesoro dell’ultimo passo falso contro la Fiorentina. Se la Roma vuole tentare di superare i bianconeri, ma anche se vuole preservare il secondo posto dalle grinfie di Napoli, Milan e dell’Inter che adesso comincia davvero a far paura, dovrà assolutamente dare il 100% anche in questa partita contro il Cagliari, nonostante le continue assenze illustri che condizionano le scelte del tecnico ogni domenica.

Stavolta, finalmente, Luciano Spalletti potrà contare nuovamente sul ritorno di Diego Perotti che smaltito l’edema che l’aveva tenuto fermo ai box negli ultimi tempi andrà a far rifiatare El Shaarawy sempre utilizzato nelle ultime partite.

Il Faraone, con ogni probabilità, entrerà a partita in corso per dare ossigeno a uno tra Edin Djeko e Radja Nainggolan che ormai comincia a far parte in pianta stabile del reparto dei tre davanti, dato che Salah è in Coppa d’Africa e la rosa non offre tante altre soluzioni valide, fatta eccezione per Francesco Totti che però non può assicurare un grande minutaggio dal momento che il prossimo settembre spegnerà addirittura quarantuno candeline dimostrando di essere uno dei calciatori italiano più longevi della storia.

Dove e come vedere Roma Cagliari in streaming

Il carico emotivo di questa partita è altissima, vuoi per gli ex Marco Borriello e Radja Nainggolan, vuoi per la rivalità tra le due tifoserie: proprio per questo sono tantissimi i curiosi che già stanno cercando il sistema migliore per poter vedere comodamente da casa la partita, ovvero sui siti streaming che trasmetteranno gratuitamente Roma Cagliari in programma domenica sera alle ore 20.45. E sarà proprio Borriello uno dei grandi protagonisti della serata: l’attaccante in passato ha vestito la maglia della Roma e sono tanti i tifosi che ancora oggi lo rimpiangono quando Edin Djeko non è in giornata.

Borriello tra l’altro sta vivendo un momento ottimo in cui sta timbrando il cartellino con una certa regolarità, regolarità che sta spaventando Luciano Spalletti che anche contro il Cagliari potrebbe optare con il 3-4-3 che negli ultimi tempi sta portando tanta fortuna ai giallorossi. Tra le fila del Cagliari, invece, potrebbe risultare significativa la nuova esclusione di Sau che sembrerebbe prossimo a cedere il posto a Farias che nelle ultime gare sta dimostrando di attraversare un periodo di forma molto florido. Tra un po’ alcune indicazioni su dove e come vedere il match in streaming.

I siti streaming migliori per vedere Roma Cagliari

Esistono moltissimi siti che hanno la possibilità di trasmettere in streaming tutte le partite di serie A dal momento che hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi e che quindi danno la possibilità di godere del calcio in maniera del tutto gratuita e legale. Anche Roma Cagliari sarà tra queste partite. Attenzione alla scelta. Alcuni dei siti streaming migliori sono Orf, La2, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Rtl, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre ovviamente alle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play che, inoltre, assicurano la possibilità di vedere RomaCagliari con la telecronaca in italiano.