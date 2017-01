Roma Cagliari streaming quando e come

Rullo di tamburi, la seconda giornata del girone di ritorno del campionato di serie A potrà vantare come posticipo della domenica sera il super match tra Roma e Cagliari, una sfida sempre molto sentita e che sta attirando già un altissimo numero di tifosi e appassionati di calcio che già stanno studiando quando e come vedere la partita in streaming, in maniera del tutto gratuita e legale.

Roma Cagliari streaming Nainggolan e Borriello contro il loro passato

Roma Cagliari è una sfida sentitissima dal momento che in campo possiamo contare subito due grandi ex che avranno voglia di mettersi ancora più in risalto del solito. Parliamo di Nainggolan e Borriello che giocheranno contro il loro passato. Radja Nainggolan, ad esempio, che, dopo essere stato una bandiera del Cagliari, adesso è diventato il fato della Roma, il centrocampista dai piedi buoni che con i suoi missili dalla distanza buca la rete e rende facile la vita ai giallorossi anche quando le cose non vanno per il verso giusto.

Il numero di reti del belga è davvero notevole, tant’è che il tecnico Luciano Spalletti, in questo periodo di moria degli attaccanti, ha deciso di avanzare Radja sulla trequarti, esperimento eccezionalmente riuscito dal momento che il belga ha segnato tre gol nelle ultime due partite. Il gol decisivo nella difficile trasferta di Udine e addirittura una doppietta nell’ultima partita di Coppa Italia contro la Sampdoria. Dall’altro lato anche Marco Borriello ha un trascorso da romanista e vorrà in tutti i modi segnare il classico gol dell’ex per dare continuità a un periodo realizzativo molto importante della sua carriera. Insomma, la sfida nella sfida è già cominciata.

Roma Cagliari in diretta streaming

E proprio per tali ragioni che i tifosi di entrambe le squadre si stanno chiedendo come e dove guardare Roma Cagliari in diretta streaming, in modo da poter godere in maniera del tutto gratuita dello spettacolo offerto da Roma e Cagliari. Il tecnico Spalletti può tirare finalmente un sospiro di sollievo perché con il rientro di Diego Perotti non ha più gli uomini contati in attacco e adesso può decidere tranquillamente se retrocedere nuovamente Nainggolan in mezzo al campo, oppure se può far tirare il fiato a El Shaarawy che negli ultimi tempi è costretto a fare gli straordinari per sopperire alla partenza dell'altro velocipede giallorosso Salah che è impegnato in Coppa d’Africa.

Fortunatamente per Luciano Spalletti ormai il peggio è passato dal momento che anche Rudiger e De Rossi sono tornati arruolabili anche se il tedesco dovrà andare subito a sostituire lo squalificato Juan Jesus. Anche il tecnico Rastelli ha qualche dubbio di formazione dal momento che si va sempre più verso una nuova esclusione di Sau per dare spazio a Farias, calciatore che, seppur abbia meno numeri del suo omologo cagliaritano, sta dimostrando di essere in un periodo di forma davvero strepitosa e, al fianco di un calciatore più statico come Borriello, potrebbe essere un ottimo modo per trovare il giusto equilibrio nella zona più offensiva del campo.

Quando e come vedere Roma Cagliari in streaming

Quando e come vedere Roma Cagliari in streaming? Sono diversi i siti che trasmetteranno in streaming la partita in maniera del tutto legale dal momento che hanno regolarmente acquistato i diritti del campionato italiano: Czech TV, Rtl, Orf, La2, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland, oltre ai più famosi Sky Go e Mediaset Play, rispettivamente le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che assicurano, inoltre, anche la possibilità di godere della telecronaca in italiano della partita tra Roma e Cagliari.