Bologna Torino streaming. Siti web. Dove e come vedere

Granata non sarà solo il colore della maglia torinista, anche se probabilmente al Dall’Ara gli uomini di Mihajlovic scenderanno in maglia bianca per non confondersi con quelle rossoblù bolognesi. Granata è stato certamente il colore della rabbia e della delusione che ha accompagnato la squadra cara al presidente Cairo subito dopo il pareggio contro il Milan di lunedì scorso.

Partita giocata a tratti davvero bene, che era stata messa anche al sicuro grazie alle reti di Belotti e Benassi e che invece i rossoneri hanno pareggiato in pochissimi minuti nella ripresa rischiando addirittura di vincere. Un po’ quello che era successo nella gara di Coppa Italia del giovedì precedente quando la rimonta rossonera era stata completata e i granata hanno dovuto salutare la seconda competizione nazionale.

Contro un Bologna che non se la passa certamente bene, sarà importante non perdere la pazienza e provare a stanare gli avversari per colpirli in contropiede. Bologna Torino si potrà vedere anche in streaming attraverso siti web che garantiscono una buona qualità audio e video e anche la piena legalità. Dove e come saranno curiosità che proveremo a soddisfare più giù.

Bologna Torino streaming Dzemaili torna a disposizione

La buona notizia per Donadoni è che Dzemaili torna a dispozione per la gara contro il Torino. Il centrocampista svizzero, preziosa pedina per gli ingranaggi della formazione di Donadoni, è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni e sarà dunque a disposizione del tecnico lombardo che potrà quindi contare sul suo prezioso contributo in occasione di Bologna Torino, gara che sarà possibile seguire anche in streaming.

Ma il tecnico lombardo dovrà fare i conti anche con diverse assenze importanti, la prima è Ladislav Krejci, a causa di una contusione ad un piede, difficilmente potrà essere schierato da Donadoni nel match domenica pomeriggio. Gli altri calciatori in forse sono Gastaldello, Vasilis Torosidis e Saphir Taider che si sono sottoposti a terapie mediche, mentre Helander ha continuato il personale programma di lavoro, allenandosi a parte. Sarà interessante vedere come i felsinei decideranno di affrontare una squadra che fa dell’agonismo e della determinazione i suoi punti di forza.

Bologna Torino siti web il Gallo Belotti è squalificato

Bologna Torino rappresenta l’ennesimo tentativo del tecnico serbo di riprendere un cammino virtuoso e sarà visibile anche su alcuni siti web che trasmetteranno il match in streaming. Mihajlovic però ha qualche dubbio legato esclusivamente al settore nevralgico del campo. Quale centrocampista affiancare a Benassi e Valdifiori?

Una scelta che verrà presa solo a poche ore dall’inizio della partita. In attacco invece Maxi Lopez dovrebbe sostituire il Gallo Belotti che è squalificato. Certamente l’assenza più pesante e Mihajlovic spera che l’argentino si faccia trovare pronto per mostrare tutto il suo valore. Ovviamente i granata scenderanno in campo per conquistare l’intera posta in palio per provare così a restare aggrappati a quel treno che porta in Europa, seppure quella meno prestigiosa che si chiama Europa League.

Brucia molto il pareggio della gara contro il Milan, subito anche stavolta in rimonta. E Mihajlovic è cosciente che la sfida al Bologna di Donadoni non sarà affatto semplice per il Toro, anche se negli ultimi anni il Dall’Ara non è più un tabù per i granata.

Dove e come vedere Bologna Torino

Non solo diretta televisiva, quindi. Per sapere dove e come vedere Bologna Torino bisognerà conoscere i siti migliori. La scelta non può essere causale. Sarà necessario pescare quei siti che garantiscono sia una buona qualità audio e video e sia la certezza di non incappare in sanzioni legali oltre alla certezza di non contrarre virus e trojan.

Tra quelli che conosciamo noi, tutti legali perché hanno acquistato i diritti del campionato di calcio all’estero e di buona qualità, ce ne sono alcuni che potrebbero fare al caso vostro. La2, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Deutschland, Orf, Rtl, Sky Austria. Oppure attraverso le piattaforme streaming di Sky (Shky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play).