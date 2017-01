Bologna Torino streaming

Chi non vuole perdersi Bologna Torino sappia che, oltre alle modalità per così dire tradizionali, avrà la possibilità di vedere la partita anche in streaming. Il Bologna di Donadoni non potrà fare altro che vincere. Troppo basso il rendimento dei rossoblù fino a questo momento. Il quindicesimo posto nella graduatoria non fa ancora paura perché la lotta per non retrocedere sembra ormai già segnata.

Ma ventitrè punti in venti partite appaiono un bottino troppo scarso per una squadra che lo scorso campionato seppe farsi rispettare dopo l’arrivo del tecnico lombardo sulla panchina. Ma, come spesso accade, le partite che devono essere vinte sono quelle più difficili. E così al Dall’Ara si presenterà un Torino ancora con l’amaro in bocca per la seconda rimonta, anche se solo parziale questa volta, subita nel match di campionato dal Milan dopo quella di Coppa Italia costata ai granata l’eliminazione.

Mihajlovic non ha gradito anche perché sentiva vicino il momento della rivincita contro la squadra che lo scorso anno lo ha scaricato un po’ troppo frettolosamente.

Bologna Torino Dzemaili c’è

La buona notizia per Donadoni è che Dzemaili c’è. Il centrocampista svizzero, preziosa pedina per gli ingranaggi della formazione di Donadoni, è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni e sarà dunque a disposizione del tecnico lombardo che potrà quindi contare sul suo prezioso contributo in occasione di Bologna Torino.

Per una buona notizia ce n’è ovviamente una cattiva visto che Ladislav Krejci, a causa di una contusione ad un piede, difficilmente potrà essere schierato da Donadoni domenica pomeriggio. Gli altri calciatori in forse sono Gastaldello, Vasilis Torosidis e Saphir Taider che si sono sottoposti a terapie mediche, mentre Helander ha continuato il personale programma di lavoro, allenandosi a parte. Sarà interessante vedere come i felsinei decideranno di affrontare una squadra che fa dell’agonismo e della determinazione i suoi punti di forza.

Bologna Torino i dubbi di Mihajlovic

Bologna Torino rappresenta l’ennesimo tentativo del tecnico serbo di riprendere un cammino virtuoso. I dubbi di Mihajlovic sono però legati alla scelta del centrocampista da affiancare a Benassi e Valdifiori. Una scelta che verrà presa solo a poche ore dall’inizio della partita. In attacco invece Maxi Lopez dovrebbe sostituire il Gallo Belotti.

Ovviamente i granata scenderanno in campo per conquistare l’intera posta in palio per provare così a restare aggrappati a quel treno che porta in Europa, seppure quella meno prestigiosa che si chiama Europa League. Un convoglio che trasportava i granata addirittura in business class prima che un calo di rendimento facesse perdere posizioni e convinzioni ai granata. Brucia ancora molto il pareggio della gara contro il Milan, subito anche stavolta in rimonta.

E Mihajlovic è cosciente che la sfida al Bologna di Donadoni non sarà affatto semplice per il Toro, anche se negli ultimi anni il Dall’Ara non è più un tabù per i granata.

Come vedere Bologna Torino in streaming

Ed eccoci giunti a svelarvi qualche segreto utile a conoscere come vedere Bologna Torino in streaming. Esistono alcuni siti, per lo più stranieri, che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratis. Siti sicuri e anche legali visto che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A come Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Oppure, per quelli che hanno l’abbonamento resta in piedi la possibilità di usufruire delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Chi invece un abbonamento non ce l’ha può valutare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv.