Atalanta Sampdoria streaming

All’andata la Sampdoria riuscì ad imporsi per due reti a uno e a mantenere la testa della classifica a punteggio pieno. L’Atalanta, invece, affondava per la seconda volta consecutiva dopo il ko interno contro la Lazio e già si iniziava a mugugnare sull’opportunità di aver portato sulla panchina degli orobici un allenatore con le caratteristiche di Gasperini. Un girone dopo tutto è cambiato. I blucerchiati, perse presto le speranze di tenere la vetta, navigano oggi a metà classifica.

Tredicesimo posto con ventiquattro punti. Uno in più dei cugini genoani e la certezza di non avere quasi più nulla da chiedere a un campionato che sembra aver già esaurito gli spunti di interesse per i verdetti delle tre retrocessioni. L’Atalanta invece, nonostante abbia perso il match dell’Olimpico conro la Lazio ed alcuni dei suoi uomini migliori come Gagliardini, finito all’Inter, resta una delle più belle realtà di questa stagione e punterà a sfruttare al meglio il fattore campo per tornare subito al successo.

È un intero popolo che lo richiede e che sta facendo di tutto per non perdersi lo spettacolo. Chi non potrà accomodarsi sulle gradinate dello stadio Atleti Azzurri d’Italia e chi non ha sottoscritto un abbonamento alla pay per view per gustarsi la partita comodamente seduto sul divano al caldo della propria abitazione, può stare sereno. Atalanta Sampdoria si potrà molto probabilmente vedere anche in streaming.

Atalanta Sampdoria pericolo scampato per gli orobici

A poche ore dal fischio di inizio del match Atalanta Sampdoria, si può già parlare di pericolo scampato per gli orobici. I nerazzurri allenati da Gasperini possono infatti tirare un sospiro di sollievo. Alejandro Gomez sarà presente domenica contro la Sampdoria. L'argentino, infatti, ha smaltito in tempo l'infortunio al ginocchio rimediato a seguito di una botta ricevuta nell'ultimo match contro la Lazio. L'opinione generale era che il Papu Gomez avesse poche possibilità di scendere in campo contro i doriani.

Sarebbe stata davvero un’assenza pesantissima dopo l’addio di Gagliardini. Eppure ancora una volta la forza di volontà ha vinto e gli ultimi allenamenti hanno certificato il recupero dell’argentino che così, almeno di novità dell’ultimo minuto sarà schierato dal primo momento dal tecnico della Dea. Ma Gasperini assorbita la gioia per questo recupero dovrà inventarsi soluzioni adeguate per far fronte alle assenze di Dramè e Konko.

Atalanta Sampdoria blucerchiati senza mordente

Atalanta Sampdoria potrebbe invece significare molto per i doriani. I blucerchiati dopo l’avvio sprint sono sembrati una squadra senza mordente per quasi tutto il resto della stagione. Eppure Giampaolo ha dimostrato di saper motivare le sue formazioni. Ma forse la particolare situazione di classifica in cui si trovano diverse squadre, con una lotta per la retrocessione che ormai sembra poter essere già archiviata, rende difficile trovare stimoli gusti per giocare al top.

La Samp è reduce dal pareggio con l’Empoli e con un bottino misero di appena due punti nelle ultime cinque giornate, ferma al tredicesimo posto in campionato con ventiquattro punti, quattordici avanti la zona retrocessione. Viviano non potrà difendere i pali della porta blucerchiata. In dubbio anche Alvarez.

Atalanta Sampdoria streaming dove e come vedere

Per capire dove e come vedere Atalanta Sampdoria in streaming è consigliabile scegliere sempre i siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo, e cioè Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland Sky Deutschland, Czech TV, Sky Deutschland, Sky Austria, rientrano tra quelli più sicuri che trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video. Restano sul tappeto le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play per chi ha un abbonamento o quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto.