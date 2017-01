Genoa Crotone streaming

La seconda giornata del girone di ritorno propone Genoa Crotone. Una sfida che mette difronte due squadre che occupano la parte medio bassa della classifica. Certo i liguri, che pure possono ritenersi non soddisfatti dall’andamento della stagione, sono in una posizione che consente di mantenere una certa tranquillità per quel che riguarda il discorso permanenza in Serie A, visti i tredici punti di margine che ancora possono vantare sulla zona caldissima.

Cosa che invece non possono fare i calabresi. Da apprezzare gli sforzi del tecnico Nicola che sta dando tutto sé stesso per provare a centrare un’impresa che, a questo punto e partendo dai soli nove punti messi in cascina fino ad ora, gli stessi del Pescara, avrebbe del miracoloso. Ma il Crotone è apparso in crescita nelle ultime giornate e il calcio, si sa non è una scienza esatta. I rossobù di Juric sono reduci da ben quattro sconfitte consecutive che diventano cinque se si aggiunge quella maturata all’Olimpico contro la Lazio in Coppa Italia.

Il Grifone non vince addirittura dalla gara di recupero contro la Fiorentina disputata circa un mese fa. Tre le sconfitte consecutive per il Crotone che ha festeggiato la vittoria solo contro il Pescara. Insomma sarà una gara che metterà difronte stati d’animo per alcuni versi simile. Sarà importante vedere, anche in streaming per chi lo vorrà, se a prevalere sarà la voglia di riscatto genoana o la disperazione dei crotonesi.

Genoa Crotone Juric ritrova il cholito Simeone

Genoa Crotone porta però subito buone notizie per Juric, che ritrova il cholito Simeone e può tirare un sospiro di sollievo. Anche perché il contemporaneo addio di Pavoletti, andato al Napoli in questo mercato di gennaio, aveva ridotto all’osso le alternative che il tecnico croato poteva utilizzare nel pacchetto avanzato. L’attaccante argentino, che nei giorni scorsi era stato costretto a fermarsi a causa di una fastidiosa sindrome influenzale, è tornato a lavorare con il gruppo e sarà quindi a disposizione, quasi al cento per cento, per la gara contro il Crotone.

Purtroppo non si può dire la stessa cosa dell’estremo difensore Matteo Perin per il quale il recupero sarà molto lento e al quale sono andati gli auguri e gli in bocca al lupo da parte di tutta la Serie A, di Veloso e Biraschi. A queste assenze bisogna aggiungere quella di Gakpé che sta giocando la Coppa d’Africa con la sua nazionale. E, probabilmente anche Izzo dovrà saltare il match contro i pitagorici visto che ha da poco lasciato l’ospedale. Saranno i medici, dopo gli opportuni controlli a decidere se il difensore potrà essere inserito tra i convocati. In caso contrario è già pronto Munoz che farebbe coppia con Orban .

Genoa Crotone calabresi alla ricerca di un’impresa disperata

I calabresi sono alla ricerca di un’impresa disperata. Nicola però non vuole arrendersi e ha chiesto il massimo dell’impegno ai suoi giocatori. I pitagorici non potranno nemmeno fare affidamento su una delle pedine più importanti, Palladino che dovrà rimanere fuori dal match a causa della squalifica. Nicola sta pensando quindi di sostituirlo con Stoian che dovrebbe quindi completare il tridente con Falcinelli e Trotta. Ma è il settore nevralgico del campo a fornire i dubbi maggiori al tecnico. Uno tra Capezzi e Crisetig rischia seriamente il posto in favore di Barberis. Certe le assenze di Tonev che dovrebbe rientrare comunque presto e di Mesbah, impegnato in Coppa d’Africa.

Genoa Crotone streaming dove e come vedere

Per capire dove e come vedere Genoa Crotone in streaming è consigliabile scegliere sempre i siti legali e sicuri che mettono al riparo da spiacevoli sorprese o da sanzioni legali. Questi che vi segnaliamo, e cioè Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland Sky Deutschland, Czech TV, Sky Deutschland, Sky Austria, rientrano tra quelli più sicuri che trasmetteranno molto probabilmente il match garantendo oltre alla piena legalità, anche una buona qualità audio e video. Restano sul tappeto le alternative streaming offerte da Sky con Sky Go e da Mediaset Premium con Mediaset Play per chi ha un abbonamento o quella di Now Tv che propone gratuitamente il proprio pacchetto per quindici giorni, ideale invece per coloro che un abbonamento non ce l’hanno affatto.