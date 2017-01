Pescara Sassuolo streaming

La gara di andata rappresenta ancora l’unica partita vinta dagli uomini di Oddo, tra l’altro nemmeno sul campo visto che il verdetto che aveva visto i neroverdi imporsi per due reti a uno venne ribaltato dal giudice sportivo e trasformato in uno zero a tre a tavolino. L’errore contestato al Sassuolo riguardava il tesseramento di Antonio Ragusa, entrato in campo a venti minuti dalla fine, avvenuto dopo la consegna alla Lega Calcio della rosa dei venticinque.

Quello è stato l’unico acuto di una squadra partita bene grazie al gioco spumeggiante che Oddo ha saputo imprimere, ma che ha impiegato ben poco tempo a trasformarsi da rivelazione a fanalino di coda. Troppo severo l’impatto con la Serie A per una squadra che, contro il Sassuolo, si giocherà le residue possibilità di restare nel massimo campionato italiano. Emiliani che invece piano piano stanno superando l’emergenza infortuni che ha certamente pesato sul rendimento sia in campionato che in Europa League. Pescara Sassuolo si potrà vedere anche in streaming.

Pescara Sassuolo abruzzesi senza Gilardino

Oddo è un tecnico valido e capace. Le difficoltà che aveva messo in conto allenando una squadra neopromossa che non poteva contare in organico nomi eccellenti, sono state però superate dalla realtà. Il Pescara, esaurito l’entusiasmo iniziale che aveva portato a considerare la squadra abruzzese una possibile rivelazione, è scemato man mano che i risultati non arrivavano. E così i biancoazzurri sono scivolati sempre più giù fino ad occupare l’ultima posizione in coabitazione con il Crotone e con il magro bottino di soli nove punti conquistati fino ad oggi.

Una sorta di condanna alla quale però nessuno si vuole rassegnare. Gyomber, Bovo, Brugman, Zampano, Campagnaro e Vitturini hanno svolto lavoro differenziato ma dovrebbero essere pronti per la sfida al Sassuolo, mentre Fornasier, Memushaj e Cerri sono stati bloccati dall’influenza e bisognerà valutarne le condizioni. Pescara Sassuolo sarà un crocevia quasi decisivo. Gli abruzzesi dovranno invece probabilmente provare a vincere senza Gilardino. E sarebbe ovviamente un’impresa ancora più difficile.

Pescara Sassuolo Di Franscesco può sorridere

Il cielo sopra Sassuolo sembra finalmente annunciare qualche schiarita. In vista del match Pescara Sassuolo Di Francesco infatti può certamente sorridere. La lunga lista di infortunati che ha minato gran parte della stagione dei neroverdi spiegando anche il crollo in campionato e l’amara eliminazione dall’Europa League già ai gironi dopo un inizio molto incoraggiante, potrà recuperare finalmente quasi tutti gli effettici. A parte Biondini e Magnanelli, infatti, contro il Pescara solo Gazzola non sarà tra i disponibili. Anche Missiroli sta recuperando molto bene, mentre in difesa Letschert è in vantaggio su Antei e Cannavaro. Politano favorito per un posto da titolare, Matri dovrebbe invece lasciare a Defrel il suo posto al centro dell’attacco emiliano.

Dove vedere Pescara Sassuolo in streaming

Ed eccoci giunti a svelarvi qualche segreto utile a sapere dove vedere Pescara Sassuolo in streaming. Esistono alcuni siti, per lo più stranieri, che potrebbero trasmettere la partita in streaming gratis. Siti sicuri e anche legali visto che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato di Serie A come Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2, Rtl, Orf, Czech TV, Sky Austria. Oppure, per quelli che hanno l’abbonamento resta in piedi la possibilità di usufruire delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente Sky Go e Mediaset Play. Chi invece un abbonamento non ce l’ha può valutare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv.