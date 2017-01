Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

Si prospettano prossimi giorni piuttosto interessanti per i primi movimenti del nuovo esecutivo per questo nuovo anno: stando alle ultime notizie, il segretario del centrosinistra si starebbe preparando ad annunciare la riorganizzazione della nuova segreteria, primo passo in vista delle nuove elezioni, una nuova segreteria con il compito di rimettersi a lavoro in maniera compatta, profonda e importante per riuscire, questa volta in maniera concreta a soddisfare richieste e bisogni dei cittadini. L’intenzione dell’ex premier sarebbe quella di puntare innanzitutto sulle novità per i giovani, che rappresentano il pilastro dell’evoluzione della nostra società, con nuovi provvedimenti di rilancio per ricerca e innovazione, partite Iva, novità per le pensioni che diano contemporaneamente nuova spinta all’occupazione giovanile, cosa che le ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 non faranno.

Prime ipotesi di riorganizzazione della segreteria del centro sinistra

Entro il week end dovrebbero arrivare i nomi ufficiali scelti per la costituzione della nuova segreteria: secondo le ultime notizie, tra i primi nomi in circolazione, quello dell’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che, insieme all’attuale ministro delle Politiche agricole, dovrebbe occuparsi della definizione di un nuovo programma che riparta dalla definizione di misure sociali ed economiche, e occupazionali per i più giovani. Ma circolano anche i nomi dell’ex magistrato ed ex senatore Carofiglio, dell’ex sindaco di Torino, che si occuperebbe della gestione e dei rapporti con l'estero; e di Andrea Rossi, consigliere regionale in Emilia Romagna, che stando alle ultime notizie dovrebbe occuparsi della riorganizzazione interna dello stesso schieramento. Le idee dell’ex premier sono piuttosto chiare: ricominciare nell’ottica di un lavoro fatto per i cittadini, anche attraverso un loro coinvolgimento, tanto che nei prossimi giorni, lo stesso segretario del centro sinistra ha già annunciato di avere in programma diversi ‘giri’ per l’Italia.

Sentenza dell’Alta Corte il 24 e conseguenze per novità per le pensioni

Altro appuntamento da tenere sott’occhio, quello di martedì prossimo 24 gennaio, giorno in cui come confermano le ultime notizie arriverà il pronunciamento dell’Alta Corte sul sistema di voto e si tratterà di una sentenza svolta che avrà particolare impatto sulla decisione su quando tenere le elezioni e, di conseguenze, sulle novità per le pensioni. Proprio in vista delle elezioni che, stando a quanto riportano le ultime notizie, in base alla sentenza dell’Alta Corte, potrebbero tenersi ad aprile, o a giugno, o direttamente alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, cioè nel 2018, come del resto auspicato dallo stesso presidente della Repubblica, i diversi schieramenti politici, da centrosinistra, alla maggioranza, al centrodestra, alle altre opposizioni, si stanno già organizzando, ripartendo proprio dalle novità per le pensioni, tema che, si sa, è particolarmente caro ai cittadini, quindi l’ideale su cui puntare per conquistare consensi ed elettori. E le intenzioni, esattamente come i progetti prospettano, sembrano essere per tutti quelle di rilanciare importanti novità per le pensioni positive per tutti, come quota 41 per tutti, un generico abbassamento dell’età pensionabile per tutti, ma anche introduzione dell’assegno universale e aumenti di tutte le pensioni più basse. Del resto, esattamente come da sempre spiegato, si tratta di novità per le pensioni che avrebbero anche il vantaggio di un rilancio dell’occupazione giovanile che in questo momento, alla luce delle ultime notizie sull’andamento del mercato lavorativo soprattutto giovanile in Italia, sarebbe decisamente necessario, anche per attenuare quel conflitto generazionale tra più anziani e più giovani risultato anche delle attuali norme pensionistiche.

Importanti appuntamenti della settimana e impatti su novità per le pensioni

Le prospettive della settimana che si apre si fanno interessanti anche alla luce della ripresa delle discussioni su provvedimenti decisamente importanti, dal discorso del Fondo Indigenza, alla ripresa delle discussioni sul decreto omnibus, ai Dpcm, per cui continuano le trattative per la definizione degli accordi per le entità dei tassi di interesse che dovranno essere calcolati sulla mini pensioni e per le condizioni delle polizze assicurative. Si tratta di provvedimenti che potrebbero rivelarsi importanti per decidere eventuali miglioramenti e cambiamenti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e che continuano ad essere particolarmente richiesti per ulteriori modifiche che potrebbero essere importanti.