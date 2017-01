Pensioni ultime notizie Ape Volontaria, Quota 41, Ape Social differente calcolo e requisiti si attende

Per l’entrata in vigore ufficiale delle ultime novità per le pensioni di ape volontaria, social e quota 41, si attendono innanzitutto la definizione delle entità dei tassi di interesse che dovranno essere calcolati sulla rata di rimborso dell’anticipo che si percepirà decidendo di lasciare anzitempo la propria occupazione e che, alla luce delle ultime notizie, difficilmente si manterrà sul 4,5%, anche all’indomani di un ulteriore declassamento di rating per il nostro Paese. Ma si attendono anche ulteriori cambiamenti, miglioramenti e conferme dei requisiti necessari per la richiesta dell’ape e della collegata quota 41. Miglioramenti e cambiamenti dovrebbero arrivare con il decreto omnibus.

Requisiti richiesti ora per l’Ape

I requisiti richiesti per la pensione con l’ape sono differenti tra ape volontaria e ape social: la prima richiede il raggiungimento di 63 anni di età con almeno 20 di contributi e l’accettazione di una pensione ridotta con l’anticipo avuto per andare in pensione prima da restituire con un piano di rimborso 20ennale agli istituti di credito che provvederanno all’erogazione mensile dell’anticipo fino alla maturazione dei normali requisiti pensionistici richiesti attualmente, attraverso l’Istituto di Previdenza. Costi di tassi di interesse e condizioni delle polizze assicurative devono ancora essere comunicati, come riportano le ultime notizie. Passando all’ape social, che forma di ape senza alcun costo a carico del lavoratore, può essere richiesta solo da categorie di persone svantaggiate e cioè malati gravi, invalidi, chi è rimasto senza occupazione e abbia esaurito da almeno tre mesi tutti i sussidi di disoccupazione, e chi è impiegato in occupazioni faticose. Con la precisazione di ulteriori paletti, confermati dalle ultime e ultimissime notizie: i malati gravi che, infatti, potranno richiedere ape social e quota 41 collegata sono coloro che hanno una delle malattie riportate nella legge 104/1992; gli invalidi, solo quelli che abbiano una percentuale di invalidità superiore al 74%; gli impegnati in attività faticose, solo se rientranti in determinate categorie occupazionali, e cioè maestre ed educatori di asilo nido; addetti all'assistenza personale di persone non autosufficienti; infermieri e ostetriche; lavoratori edili; conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; spazzini; conciatori di pelli e di pellicce; facchini; autisti di mezzi pesanti e camion; macchinisti e personale viaggiante ferroviario; impiegati addetti alla lavorazione dell’amianto. E se l’Ape volontaria richiede 20 anni di contributi, l’ape social per malati e invalidi e chi è rimasto senza occupazione richiedere l’aver maturato almeno 30 anni di contributi che salgono a 36, di cui almeno sei continuativi, per gli impiegati in occupazioni faticose. Proprio questi ultimi requisiti potrebbero essere modificati.Attesa poi l'ufficializzazione dei tempi di entrata in vigore delle ultime novità per le pensioni per cui, stando alle ultime notizie, le domande potranno iniziare ad essere inviate dal primo maggio.

Richieste di cambiamenti e requisiti differenti per Ape

Stando alle richieste di miglioramenti delle ultime novità per le pensioni già presentate dal Comitato ristretto, un modifica dovrebbe riguardare proprio la riduzione degli anni contributivi da 36 a 35 per mini pensione e quota 41 da parte di chi è impegnato in occupazioni faticose, con l’ulteriore richiesta di cancellazione dell’obbligo di contribuzione continuativa per almeno sei anni sei consecutivi per i lavoratori impiegati nel settore delle costruzioni. Tra le altre richieste di miglioramento presentate sempre dal Comitato ristretto per le pensioni, l’ampliamento della lista delle attività da considerare faticose per l’accesso all’ape; l’aumento dei tempi di malattia e non occupazione per la richiesta dell’ape. Le ultime notizie, poi, riportano ulteriori cambiamenti, come quello relativo ai lavoratori affetti dal diabete, che non rientrano nella categoria dei malati che possono richiedere l’ape social, ma che potrebbero andare in pensione prima se la loro patologia comportasse problemi fisici tali da rendere inabili al lavoro. Stando alle ultime e ultimissime notizie, il diabete che porta una invalidità dell’80% permetterebbe di andare in pensione prima a 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, con almeno 20 anni di contributi; per un’invalidità superiore al 74% si potrà chiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, una maggiorazione annua di 2 mesi di contributi figurativi in più. Se, invece, il lavoratore dimostra di non essere in grado di svolgere alcuna attività, allora avrà la pensione di inabilità purchè abbia maturato almeno 5 anni di anzianità assicurativa e tre anni di contributi nell'ultimo quinquennio. Ma per quanto riguarda la questione invalidità, le ultime notizie riportano la richiesta di unione gratuita di tutti i contributi previdenziali versati anche per raggiungere i requisiti necessari per l’uscita prima con il contributivo femminile; e di possibilità di domanda per ape social e quota 41 anche per gli invalidi del lavoro così come per gli invalidi civili, abbassando la soglia del 74% al 60% e cercando di adeguarla alle diverse occupazioni che si svolgono e che comportano rischi sul lavoro diversi.