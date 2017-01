Concorsi pubblici Gennaio-Febbraio 2017: lista bandi aggiornati, requisiti, scadenze

Continuano ad essere diversi i concorsi pubblici cui si potrà partecipare in questo mesi di gennaio e febbraio 2017 semplicemente consultando i bandi di concorso ufficiale pubblicati in Gazzetta Ufficiale, che riportano requisiti richiesti, informazioni termini di scadenza. Vediamo le possibilità disponibili e i bandi aggiornati.

Concorsi pubblici 2017 sanità gennaio e febbraio

Il Comune di Pietrasanta in provincia di Lucca in Toscana ha indetto un concorso pubblico di mobilità volontaria, per l'inserimento con un contratto collettivo nazionale di lavoro divisione regioni ed autonomie locali di un Assistente Sociale. Per partecipare al concorso è richiesta la Laurea che permette l'adesione all'Esame di Stato per l'iscrizione all'Albo Professionale degli Assistenti Sociali e la domanda di deve essere presentata entro le 13 di sabato 28 gennaio 2017. Per ulteriori informazioni, si può consultare il sito www. comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso. L'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano in Lombardia assume un Biotechnology Transfer Associate-(Bio Ass) in possesso della Laurea Specialistica in Biologia e un Tecnico di Laboratorio-(TL) Biomedico full time detentore della Laurea Triennale o Biologo-Biotecnologo con la Laurea Magistrale. Ulteriori informazioni sul sito web WorkISJob www. workisjob.com. Il Comune di Gavirate in provincia di Varese in Lombardia ha bandito un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato full time di un Assistente Sociale. Per parteciparvi, la domanda deve essere presentata all'indirizzo Piazza Matteotti n. 8, 21026 Gavirate VA, entro le 13 di lunedì 30 gennaio 2017. Maggiori informazioni al sito www.comune.gavirate.va.it. L'azienda sanitaria locale Napoli 1 Centro ha indetto un avviso pubblico di mobilità intra regionale e interregionale, per titoli, per sei posti a tempo indeterminato per operatore tecnico specializzato autista di ambulanza Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.gazzettaufficiale.it/atto/concorsi/caricaDettaglioAtto/originario;jsessionid=s8sPtyuXHY-uwMxs+OqXNA__.ntc-as3-guri2a?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-01-13&atto.codiceRedazionale=17E00052.

Concorso pubblico 2017 Ministero dell'Ambiente

Fino al prossimo 13 febbraio sarà possibile inoltrare domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il ruolo di direttore di parco. Consultando il sito del Ministero si potranno conoscere ulteriori informazioni dettagliate per prendere parte al concorso appena riportato.

Concorso pubblico 2017 per Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo indeterminato con inquadramento dirigente nel ruolo dirigenziali per ricoprire il ruolo di Data Scientist profilo Informatico e Data Scientist profilo Statistico di secondo livello retributivo. Per il concorso per Data Scientist profilo Informatico requisiti e titoli richiesti sono esperienza di almeno 5 anni certificata; ottime capacità SQL e NoSQL sui più importanti DB Engine come Oracle, MongoDB, PosgreSQL; competenze a livello tecnologico; conoscenza della lingua inglese; attestato di Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) in materie scientifiche come Matematica, Ingegneria, Fisica, Scienza dell’Informazione. Per la figura del Data Scientist profilo Statistico si richiede esperienza di almeno 5 anni documentata; competenza nei maggiori pacchetti software impiegati per le analisi statistiche come SAS Visual Analytics, SAS Miner, IBM SPSS, R, Stata e altro ancora; padronanza di una delle lingue straniere tra inglese e francese; Laurea Specialistica (LS) o Magistrale (LM) in discipline scientifiche come Matematica, Ingegneria, Fisica, Scienze Statistiche, Economia e Commercio, Scienza dell’Informazione, Scienze Politiche e Sociali. Per ulteriori informazioni consultare dc. pers.dirigenti@ agenziaentrate.it