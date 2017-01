Pensioni ultime notizie Ape Volontaria, Quota 41, Ape Social differenti categorie requisiti, età, calcolo

Il progetto delle novità per le pensioni non è ancora concluso. Nonostante l'approvazione dei nuovi metodi per smettere anzitempo e in attesa che i decreti attuativi stabiliscano gli ultimi importanti dettagli, i tecnici dei dicasteri interessati sono già al lavoro su correzioni e miglioramenti. E tra questi, alcuni potrebbero coinvolgere sia coloro che sono impegnati nella costruzione di edifici e sia i lavoratori disabili ovvero quelli che assistono parenti di primo grado con problemi di disabilità. Per quest'ultima categoria, l'intenzione è di abbassare la percentuale richiesta per accedere all'Ape social ovvero a quello strumento che consente di congedarsi prima dalla propria attività senza alcun onere.

Attualmente la soglia è fissata al 74%. Sotto la lente di ingrandimento c'è la posizione dei diabetici nel caso in cui da questo problema nascano difficoltà a esercitare l'attività lavorativa. Stando alle regole adesso in vigore, se dal diabete diagnosticato derivi una percentuale di invalidità e si sia in possesso di alcuni requisiti, è possibile ottenere alcune agevolazioni previdenziali. In dettaglio, ai soli lavoratori privati viene data l'occasione di ritiro un po' prima ovvero a 55 anni e 7 mesi di età per le donne e 60 anni e 7 mesi per gli uomini, con almeno 20 anni di contributi e se l'invalidità è almeno all'80%. Tra il 74 e l'80% possono richiedere per ogni anno di lavoro svolto un bonus di 2 mesi all'anno di contributi figurativi.

Se al lavoratore viene diagonistica un'invalidità al 100% e dalla sua ci sono 5 anni di anzianità assicurativa e 3 anni di contributi essere versati nell'ultimo quinquennio, può accedere alla pensione di inabilità.

Novità per le pensioni: chi può presentare domanda per l'Ape Social

Sulla base delle novità per le pensioni relative allo strumento dell'Ape, che entrerà in vigore solo a maggio, possono presentare domanda di accesso alla variante social i lavoratori, dipendenti pubblici e privati, autonomi e ai lavoratori iscritti alla gestione separata che

sono disoccupati e non incassino l'assegno di disoccupazione da almeno tre mesi e con 30 anni di contributi; assistono, da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con diabilità di almeno il 74%; sono invalidi civili con un grado di invalidità di almeno il 74%; hanno maturato con 36 anni di contributi che svolgono un lavoro ritenuto particolarmente faticoso e lo hanno svolto senza pause per almeno 6 anni.

