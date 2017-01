Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Pisapia, Andrea Rossi, Bersani

Si discute in questo ultimo periodo di riorganizzazioni interne ai diversi schieramenti politici in vista delle prossime elezioni: se, dal canto suo, il segretario del centro sinistra ha già avviato una revisione della segretaria per arrivare al voto pronto e con programmi definiti e persone valide, d’altro canto, c’è ancora chi pensa a come prepararsi alle elezioni e alla sua eventuale squadra.

Le ultime posizioni e affermazioni di Pisapia e conseguenze per novità per le pensioni

Da una parte l’ex premier dimissionario, dall’altra uno schieramento allargato con l'ex sindaco di Milano Pisapia che, stando alle ultime notizie, che sarebbe pronto a guidare una forza alternative per le prossime primarie. A sostenere questo eventuale progetto dell’ex sindaco di Milano Pisapia, secondo le ultime e ultimissime notizie, l'attuale presidente della Camera e l'attuale sindaco di Cagliari. Nelle intenzioni di Pisapia c’è il progetto di riunire l’opposizione interna scontenta dall'operato dell'ex premier, costituendo una forza capace di rispondere alle esigenze di cittadini ma anche dello stesso eventuale nuovo schieramento politico. La sua, secondo le ultime notizie, dovrebbe essere una forza progressista con l’obiettivo di concentrarsi sulla gente, sulle urgenze di misure sociali che sostengano in condizioni di particolari difficoltà, di novità per le pensioni che permettano a chi si ritrova in difficoltà di anticipare la propria età pensionabile e che, al tempo stesso, aprano le porte del mondo occupazionale a quei giovani che oggi ne sono del tutto esclusi. Si tratta di un obiettivo che le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 non produrranno certamente, per cui sarà necessario pensare a novità per le pensioni più importanti, budget permettendo, a partire dalla quota 41 per tutti.

Posizioni di Andrea Rossi e impatto su novità per le pensioni

Come riportano le ultime notizie, a giorni dovrebbero essere resi noti i nomi ufficiali della nuova segreteria e, secondo le ultime notizie, potrebbe esserci anche Andrea Rossi, consigliere regionale in Emilia Romagna, che potrebbe occuparsi della riorganizzazione interna dello stesso schieramento. Ex bersaniano, si tratta di una personalità con le idee anche abbastanza chiare sulle novità per le pensioni, dalla volontà, da sempre affermata, di tagliare le elevate pensioni degli alti esponenti pubblici se non del tutto abolirle, al rilancio di novità per le pensioni per rendere meno rigido l’attuale sistema previdenziale. Rossi, però, sosterrebbe anche le novità per le pensioni portate avanti dall'ex sottosegretario e consigliere economico dell'ex premier.

Le ultime affermazioni di Bersani e conseguenze per novità per le pensioni

Anche l’ex segretario del centrosinistra Bersani pensa a come e cosa fare in vista delle prossime elezioni: le ultime notizie confermano un suo allontanamento da altri esponenti dello schieramento politico, da sempre favorevoli all’introduzione di novità per le pensioni, cosa che potrebbe sembrare negativa, ma in realtà lo stesso Bersani, particolarmente attento da sempre alla importanza dei provvedimenti sociali e di sostegno, è tra coloro convinti del fatto che sia necessario agire con novità per le pensioni importanti, andando oltre le attuali novità di mini pensione e quota 41.