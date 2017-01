Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 scenari per elezioni da decisione Alta Corte 24 gennaio

All'indomani delle ultime notizie sul pronunciamento dell'Alta corte relativo alla norma per l'occupazione introdotta dal precedente esecutivo, si attende per il prossimo 24 gennaio una nuova sentenza dell'Alta Corte, questa volta sul sistema di voto. E potrebbe trattarsi di una data svolta anche per le nuove elezioni, con importanti ripercussioni anche sulle novità per le pensioni. Quali potrebbero essere gli scenari politici che potrebbero derivare dalla sentenza dell’Alta Corte? E quali conseguenze si avrebbero per le grandi questioni ancora aperte, a partire dalle novità per le pensioni?

Gli scenari che potrebbero aprirsi dopo la sentenza del 24 gennaio

Le ultime notizie parlano di quattro possibili scenari che potrebbero derivare dal pronunciamento dell'Alta corte del prossimo 24 gennaio sul meccanismo di voto. Il primo, che sarebbe decisamente favorevole a coloro che chiedono di andare al voto subito, deriverebbe dalla cancellazione da parte dell’Alta Corte dei pilastri del sistema di voto proposte, dal ballottaggio, al premio di maggioranza al primo partito, le pluri candidature, ai capilista bloccati, lasciando un proporzionale; il secondo scenario, che prevede la cancellazione solo del ballottaggio, che allungherebbe i tempi per il voto, sosterrebbe soprattutto coloro che puntano ad arrivare alla fine dell’attuale legislatura andando alle elezioni alla naturale scadenza, vale a dire nel 2018. Se, infatti, la Corte dovesse lasciare un sistema di voto maggioritario a turno unico per Montecitorio, resterebbero i due meccanismi, proporzionale a Montecitorio e maggioritario a Montecitorio, e tutto tornerebbe nelle Aule dove l’iter, fino alla sua effettiva conclusione, potrebbe durare non meno di sei mesi. Il terzo scenario, che sarebbe quello maggiormente favorevole per il segretario del centrosinistra, prevede un pronunciamento dell’Alta Corte di conferma dei capilista bloccati nei 100 collegi previsti dal sistema di voto in discussione, sostenendo l’intenzione del segretario di controllo dei gruppi del suo schieramento politico nelle Aule. Infine, il quarto scenario, che stando alle ultime notizie sosterebbe la posizione resa nota dal leader di Forza Italia, che vorrebbe rimandare le elezioni.

Cosa ci si aspetta comunque da nuove elezioni e quando si faranno

Alla luce delle ultime notizie su pronunciamento dell’Alta Corte sulla norma per l’occupazione del precedente esecutivo, per la quale si andrà ad una nuova consultazione pubblica, e sull’atteso pronunciamento della stessa Alta Corte il 24 gennaio sul meccanismo di voto, si rimane ancora incerti su date e tempi in cui si potrebbero tenere le elezioni anche considerando il tempo in cui si terrà la consultazione popolare. E’ possibile che dopo la sentenza del 24 gennaio si vada alle elezioni subito o anche a giugno e molto dipenderà dalla decisione che a febbraio si prenderà sulle date in cui fissare la consultazione pubblica sulle norme per l’occupazione. Il 24 febbraio, invece, arriveranno le motivazioni dell’Alta Corte sulla sentenza sul sistema di voto e allora sarà più chiaro quando poter fissare le nuove elezioni. Di certo c’è che la data della consultazione popolare sulla norma sui buoni lavoro potrebbe tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno e nel caso di elezioni a giugno, si tratta di una data che dovrà essere spostata perché consultazione pubblica ed elezioni non possono tenersi nello stesso periodo. L’importante, comunque, è che, in ogni caso, alle elezioni ci sia un vincitore chiaro, perchè se ci fosse una grande coalizione, come quella che secondo le ultime notizie potrebbero di nuovo costituire centrosinistra e centrodestra, in teoria potrebbe essere buona visto che parlano entrambe di novità per le pensioni, ma in pratica le grandi coalizioni non hanno mai fatto nulla per le novità per le pensioni. Inoltre, con le grandi coalizioni diventerebbe sempre più difficile controllare e verificare i singoli programmi di ognuno sulle novità per le pensioni.