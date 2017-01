Bonus Mamma Domani 2017, bonus asilo nido, bebè, Isee 2017 figli mensa scuola, università: aiuti famiglia 2017

Bonus Mamma Domani 2017, bonus asilo nido, bebè sono alcuni dei bonus famiglia dedicati ai figli che possono essere richiesti in questo nuovo anno, tra conferme di bonus già esistenti, come il bonus bebè, e novità, come il bonus mamme domani che varrà per tutte le donne in gravidanza. Cerchiamo di capire meglio come funzionamento i suddetti bonus e quali richiedono determinati valori Isee. Sappiamo, infatti, che per avere prestazioni fiscali agevolate e detrazioni, le famiglie meno abbienti devono presentare il modello Ise 2017, Indicatore della situazione economica equivalente, che misura, appunto, al ricchezza delle famiglie e che prevede diversi modelli, tra cui quello che dà accesso a prestazioni socio-assistenziali agevolate, come iscrizioni e servizio mensa della scuola dei figli, o il modello Isee universitario.

Requisiti per richiesta del bonus mamme domani 2017

Il Bonus mamme domani 2017 è un nuovo bonus introdotto quest’anno per cui bisognerà presentare domanda direttamente all’Inps (anche se mancano ancora al momento dettagli su procedure da seguire) e senza alcuna necessità di allegare il modello Isee, perché questo bonus, a differenza di tutti gli altri, sarà erogato a tutte le future mamme indipendentemente da redditi e patrimoni. Il bonus mamme domani prevede l’erogazione di un importo di 800 euro, in un’unica soluzione, a tutte le donne in gravidanza e senza limiti di reddito. Si tratta di soldi che potranno essere impiegate per le ultime visite mediche previste nel periodo della gravidanza e per le spese necessarie per i primi mesi di vita del nascituro. Per il bonus mamme 2017 si potrà presentare domanda, a partire dal settimo mese di gravidanza, in modalità telematica all’Inps o tramite caf o un patronato.

Cosa prevede il bonus asilo nido 2017 e come richiederlo

Anche per richiedere il bonus asilo nido si potrà inviare domanda online all’Inps o rivolge dosi a caf o patronati, e, come il bonus mamme domani, questo bonus non è strettamente legato al valore Isee familiare. E’ stato, infatti, cancellato il tetto inizialmente fissato legato al reddito. In particolare, si tratta di un bonus da mille euro per sostenere le famiglie nei pagamenti richiesti per le iscrizioni dei propri figli all'asilo nido, pubblico o privato. L’assegno verrà erogato fino al terzo anno di età del bambino e può essere riconosciuto anche se i genitori fruiscono del congedo parentale, ma non è cumulabile con la detrazione Irpef del 19% fino a 632 euro per le spese di iscrizione al nido e con il voucher baby sitter.

Cosa prevede il Bonus bebè 2017 e requisiti necessari

Già in vigore lo scorso anno, il bonus bebè è stato confermato anche per quest’anno per tutte le famiglie che hanno un figlio o che adottano uno entro il 31 dicembre 2017 e valido fino al terzo anno di vita del bambino. Per chiedere il bonus bebè bisogna presentare domanda all’Inps tramite l’apposita procedura online dell’Istituto; o contattare il numero verde Inps; o rivolgersi a Patronati e Caf, e sarà l’Inps ad occuparsi della sua erogazione sotto forma di assegno, dal giorno di nascita e fino al compimento del terzo anno di età. I requisiti per richiedere il bonus richiedono: essere cittadini italiani o di uno Stato dell’Unione Europea o di uno Stato extraeuropeo con permesso di soggiorno regolare; essere cittadini residenti in Italia; essere conviventi col bambino per il quale si chiede il bonus; far parte di nuclei familiari con un Isee inferiore a 25000 euro annui, per tutta la durata dell’assegno. Infine, il valore dell’importo del bonus dipende dal valore Isee del nucleo familiare: per le famiglie che hanno un reddito Isee entro i 25.000 euro annui, l’assegno mensile sarà di 80 euro; mentre per chi ha un reddito Isee pari o inferiore a 7.000 euro, l’importo del bonus bebè sarà raddoppiata, cioè di 160 euro al mese.

