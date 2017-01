730 precompilato 2017: spese sanitarie obbligo invio Agenzia Entrate Gennaio 2017 medici, farmacie. Proroga possibile

C'è già una prima scadenza di cui tenere conto in riferimento al 730 precompilato 2017 ed è quella del 31 gennaio. Occorre infatti inviare i dati delle spese mediche sostenute dai contribuenti. Ed è già polemica per via della richiesta di proroga. Sono gli stessi farmacisti e medici, attraverso i propri commercialisti e professionisti, a frenare rispetto a questa data ultima. Più esattamente, sono coinvolti anche tecnici sanitari di radiologia medica, esercenti di ottica, infermieri, ostetrici, parafarmacie, psicologi, veterinari. Per ciascuna spesa o rimborso, i dati disponibili sul Sistema Tessera Sanitaria sono codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso; codice fiscale o partita Iva e cognome e nome o denominazione del soggetto; data del documento fiscale che attesta la spesa; tipologia della spesa; importo della spesa o del rimborso; data del rimborso.

Tipologie di spese sanitarie per il 730 2017

Per quanto riguarda il 730 2017 precompilato e i dati relativi alle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria, rientrano:

ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale; farmaci: spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici; dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative ad ecocardiogramma, spirometria, holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna; farmaci per uso veterinario; prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventis chirurgici o a degenza, al netto del comfort; spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa; cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica.

730 precompilato 2017: scadenze e chi lo può utilizzare

Ci sono due date ben precise da segnare nell'agenda delle scadenze fiscali del 2017 relative al 730 precompilato: la prima è il 23 luglio, ultimo giorno utile per la presentazione diretta all'Agenzia delle entrate. Oppure il 7 luglio nel caso in cui ci si affidi al sostituto d'imposta oppure a un Centro di assistenza fiscale o un professionista. Possono allora utilizzare il nuovo modello 730