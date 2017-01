Prestazione occasionale 2017: modello fac-simile ritenuta. Come si compila e calcolo. Regole

Sono scattate in questo 2017 le nuove regole sulle prestazioni occasionali e di conseguenza occorre prestare attenzione sia alla compilazione e sia al calcolo. L'interesse è duplice, sia per i committenti e sia per i lavoratori, con o senza Partita Iva. Più esattamente, alla luce dell'abolizione di molte forme contrattuali, la strada da seguire è quella del lavoro autonomo occasionale, naturalmente con il rispetto di ben precise condizioni sia in riferimento al limite massimo di compenso per il lavoratore e sia al tipo di rapporto che si instaura. Di base il lavoratore non deve essere inserito nell'organizzazione aziendale e l'incarico deve essere saltuario ovvero non continuo. Il tutto mentre al lavoratore deve essere assegnata piena autonomia nello svolgimento dell'attività.

Prestazione occasionale 2017: limiti di reddito, regole, contributi e dichiarazioni redditi

La soglia di reddito che i lavoratori occasioni devono tenere in considerazione è quella di 5.000 euro. Nel caso in cui si oltrepassa questo tetto (comprensivo delle collaborazioni con tutti i committenti), i lavoratori devono comunicarlo ai committenti e iscriversi, se non lo hanno già fatto, alla Gestione separata dell'Inps. Se la soglia fosse superata con più compensi nello stesso mese, ciascun committente è chiamato a concorrere in misura proporzionale in base al rapporto fra il suo compenso e il totale di quelli erogati nel mese. A ogni modo, ai lavoratori autonomi occasionali si applicano le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, oltre a quelle relative ad aliquote, massimale e accredito contributivo. Occorre poi precisare come non tutti i lavoratori dipendenti possano svolgere una seconda attività, seppure come prestazione occasionale. Semaforo rosso per

i dipendenti pubblici; i professionisti iscritti a un albo e che svolgono il loro lavoro in un ambito considerato intellettuale; i lavoratori che appartengono a commissioni o a organi amministrativo, pubblici o privati; lavoratori assunti in enti sportivi con riconoscimento legale.

Modello fac-simile ritenuta prestazione occasionale 2017

Spetta al lavoratore autonomo che esegue un'attività occasionale rilasciare al committente la ricevuta di prestazione occasionale con ritenuta d'acconto al 20%. Ci sono alcuni dati essenziale che deve contenere ovvero: