Android 7 e Android 7.1.1: novità settimana Samsung Galaxy S7 e S6, Sony Xperia, HTC 10, Honor 8. Aggiornamento uscita in Italia

Sono due le notizie più interessante relative alla distribuzione dell'aggiornamento di sistema operativo Androind 7 Nougat anche in Italia. La prima è l'avvio del rollout sul mercato europeo per il top di gamma Samsung Galaxy S7. A breve dovrebbe coinvolgere anche quello italiano. Così come è stata confermata la disponibilità per Samsung Galaxy S6 con tanto di passaggio dalla Wi-Fi Alliance. Anche in questo caso non ci sono tempistiche da segnalare, ma appare quasi scontato come a essere coinvolto sarà in prima battuta il Galaxy S7. In via progressiva, su stessa comunicazione del produttore asiatico, saranno coinvolti Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Tab A con S Pen, Samsung Galaxy Tab S2 (LTE), Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A8.

Tra le novità della settimana da segnalare c'è l'avvio ufficiale del rollout di Android 7 per Honor 8 anche in Italia. Display da 5,2 pollici con risoluzione pari a 1.920 x 1.080 pixel a 424 ppi - dimensioni di 145,5 x 71 x 7,45 mm e peso complessivo di 153 grammi -, l'Honor 8 è spinto da un quad-core 2.3 GHz Cortex-A72 + quad-core 1.8 GHz Cortex A53 con 4 GB di RAM. Batteria da 3.000 mAh, il comparto connettività passa da Bluetooth 4.2, Wi-Fi a/b/g/n/ac dual band e chip NFC (Near Field Communication), utile anche per effettuare pagamenti in mobilità. Il prezzo dello smartphone, realizzato nei colori blu, bianco e nero, è decisamente competitivo e non a caso ha trovato ampia diffusione anche in Italia.

Entro la fine di gennaio, il rollout di Android 7 riguarderà HTC 10 ed HTC M9. Corpo uniboy in metallo, l'HTC 10 mostra le stesse misure dell'M9. Display Super LCD 5 da 5,2 pollici con risoluzione 2K e densità di pixel pari a 564 ppi, il suo cuore è rappresentato dal chipset quad-core Qualcomm Snapdragon 820 a 64 bit con 4 GB di RAM e dalla scheda grafica Adreno 530. Equipaggiato con Android 6.0.1 Marshmallow con interfaccia UI HTC Sense 8.0, la fotocamera posteriore HTC UltraPixel 2 è da 12 megapixel. La batteria Li-Ion è da 3000 mAh e non removibile.

Il software è poi in via di distribuzione su Huawei P9 e Sony Xperia Z5 e Sony Xperia Z5 Premium. Quest'ultimo specifiche di primo paino. È alloggiato in uno chassis di metallo con copertura in Gorilla Glass sia davanti sia dietro. È certificatoIP68, quindi capace di resistere ad acqua, umidità e polvere. Lo schermo è un 5,5 pollici 4K, mentre sotto la scocca ci sono un processore octa core Qualcomm Snapdragon 810 assistito da 3 GB di memoria RAM e 32GB di storage interno espandibile fino a 200 GB tramite MicroSD.

Infine, il nuovo aggiornamento 7 Nougat del sistema operativo di Google è atteso anche su Huawei P9 Lite, Huawei P8, Huawei P8 Lite, Huawei Mate 7, Huawei Mate S, Huawei P8 Youth, Huawei P8 Max, Huawei G7 Plus così come di Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia Z4 tablet, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia X, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XA, Sony Xperia XA Ultra.