Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 Casaleggio, Berlusconi, Renzi

Sono diverse le prospettive politiche in vista di prossime elezioni: nonostante si attenda la sentenza dell'Alta Corte, domani 24 gennaio, data che potrebbe rappresentare una vera e propria svolta per prossime elezioni, e conseguenti ripercussioni sulle novità per le pensioni, i diversi schieramenti politici si stanno già muovendo per non farsi cogliere impreparati. E le ultime notizie vedono movimenti piuttosto interessanti. A partire da quelli del Movimento 5 Stelle.

Le ultime posizioni di Casaleggio e importanza per novità per le pensioni

Interessante potrebbero, infatti, essere le ultime notizie sulle intenzioni del Movimento 5 Stelle che, per bocca di Davide Casaleggio, lascia intendere una possibile uova alleanza con la Lega. Si tratta di una ipotesi che potrebbe concretizzarsi se la Consulta dovesse sostenere un sistema di voto proporzionale, portando a questa inedita alleanza con uno schieramento politico di destra con cui condivide diverse intenzioni, tra cui quella di agire con importanti novità per le pensioni per una revisione profonda delle attuali norme pensionistiche, dalla quota 41 per tutti, a modifiche delle elevate pensioni per gli alti esponenti politici. Del resto, non dobbiamo dimenticare che a sostenere la Lega ai tempo in cui lanciò la consultazione popolare per la totale abrogazione delle attuali norme previdenziali c'era stato proprio il Movimento 5 Stelle. Dunque, una loro inaspettata alleanza potrebbe avere conseguenze decisamente positive sull'andamento della definizione di ulteriori novità per le pensioni.

Le ultime posizioni di Berlusconi e importanza per novità per le pensioni

Dal canto suo, il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, stando alle ultime notizie, vorrebbe rimandare il voto, non subito, per riuscire a sistemare la sua posizione politica da un punto di vista legale e a chiarirsi le idee su come portare avanti eventuali alleanze. Stando alle ultime e ultimissime notizie, vorrebbe prima la definizione di un sistema di voto certo e condiviso da tutti per poi andare avanti, forse con una nuova intesa con il centrosinistra dell’ex premier che, però, sembrerebbe aver frenato su questa possibilità anche l’attuale esecutivo, che con questo nuovo patto potrebbe essere più stabile. Ma le intenzioni sono piuttosto diverse: Berlusconi vorrebbe rimandare il voto, Renzi lo vorrebbe subito, a giugno. E poi ci sarebbe, ancora, l’incognita di come finiranno le vicende all’interno del centro destra tra la stessa Forza Italia e la Lega. Berlusconi dovrà decidere cosa fare con il leader della Lega che, dal canto suo, ha già invocato le primarie per il centrodestra, tornando anche ad attaccare Berlusconi, con l'idea di un necessario cambio di rotta per il centrodestra. Una intenzione che, però, Berlusconi non lascerà facilmente che si trasformi in realtà. L’eventuale grande coalizione tra centrodestra e centrosinistra potrebbe avere importanti e positive conseguenze sulle novità per le pensioni, almeno in teoria, perché poi in pratica le grandi coalizioni hanno sempre fatto troppo poco sulle stesse pensioni.

Le ultime posizioni di Renzi e importanza per novità per le pensioni

E poi c’è l’ex premier che ha iniziato il suo percorso di rinnovamento e cambiamento della segreteria in vista di nuove elezioni, che, stando a quanto emerso dalle ultime notizie, non ha intenzione di sostenere la stabilità dell’attuale esecutivo e che vorrebbe si tenessero a giugno. E in vista delle nuove elezioni, certamente il suo cavallo di battaglia, come del resto lasciato già intendere, saranno le novità per le pensioni, per spingere l’occupazione giovanile, insieme a importanti misure sociali. E questa intenzione di lavoro è confermata, in maniera indiretta, anche da alcuni nomi circolati che dovrebbero far parte della nuova segretaria e che da sempre sostengono l'attuazione di importanti novità per le pensioni, anche per andare oltre le attuali mini pensioni e quota 41 ancora troppo ristrette.