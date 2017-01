Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 domani martedì sentenza Alta Corte. Cosa può cambiare

Domani 24 gennaio si prospetta una giornata decisamente importante che potrebbe rappresentare un’importante svolta decidere quando fissare nuove elezioni o se rimandarle alla naturale scadenza dell’attuale legislatura, cioè nel 2018, come del resto vorrebbe lo stesso presidente della Repubblica. La sentenza di domani dell’Alta Corte potrebbe cambiare un ben po’ di cose, con conseguenze importanti anche sulle questioni principali ancora aperte per l’esecutivo, a partire dal capitolo novità per le pensioni.

Possibili effetti dopo sentenza di domani dell’Alta Corte

Stando a quanto riportato dalle ultime notizie, il pronunciamento dell’Alta Corte di domani, a seconda chiaramente della sentenza che sarà comunicata, potrebbe prevedere diversi scenari: portare alla decisione di andare ad elezioni subito lasciando un proporzionale; decidere per la cancellazione del ballottaggio, che allungherebbe i tempi per il voto, arrivando anche al 2018; confermare i capilista bloccati nei 100 collegi previsti dal sistema di voto in discussione, sostenendo l’intenzione del segretario di controllo dei gruppi del suo schieramento politico nelle Aule anticipando le elezioni tra qualche mese. Da quanto chiaramente si evince, è, dunque, possibile che dopo la sentenza di domani si vada alle elezioni subito o anche a giugno, ma in tal caso, molto dipenderà anche dalla decisione su quando indire la consultazione pubblica sulle norme per l’occupazione. La data della consultazione popolare sulla norma sui buoni lavoro dovrebbe, infatti, tenersi tra il 15 aprile e il 15 giugno e se le elezioni dovessero temersi davvero a giugno la data della consultazione pubblica dovrà essere spostata perché consultazione popolare ed elezioni non possono tenersi nello stesso periodo.

Nuove strategia in vista delle prossime elezioni e conseguenze per novità per le pensioni

Indipendentemente da un quando ufficiale, in vista delle prossime elezioni, i diversi schieramenti politici sono già a lavoro per riorganizzazioni interne, definizione dei programmi e possibili nuove alleanze. Stando alle ultime notizie, il M5S, che continua a rilanciare su importanti cambiamenti delle attuali norme pensionistiche, da un abbassamento a 60 anni dell’età pensionabile per tutti, alla novità per le pensioni di quota 41 per tutti, all’introduzione dell’assegno universale per tutti, al taglio delle elevate pensioni degli alti esponenti istituzionali, potrebbe cercare una nuova alleanza con la Lega e significherebbe una intesa decisamente importante per la ‘battaglia’ di cambiamento delle pensioni, considerando che Lega e M5s condividono da sempre l’intenzione di intervenire in maniera profonda sulle attuali pensioni con novità decisamente più importanti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 che entrambe gli schieramenti politici, tra l’altro, continuano fortemente a criticare. In vista di nuove elezioni, l’ex premier e attuale segretario del centrosinistra si starebbe organizzando per una revisione della sua segretaria, puntando su tempi e argomenti particolarmente importanti come giovai, intellettuali, misure sociali e novità per le pensioni anche per rilanciare l’occupazione. Ma non solo. Concreti passi verso novità per le pensioni si starebbero già vedendo da parte di una maggioranza che, attraverso il ministro delle Politiche agricole, ha annunciato un nuovo aiuto sociale che potrebbe preannunciare l’assegno universale, da destinare alle famiglie meno abbienti, con un Isee fino a 3mila euro, che dovrebbe avere un valore tra i 350 e i 450 euro, e per cui si parla di un decreto d’urgenza. E lo stesso centrodestra, con Forza Italia, sarebbe pronto a rilanciare importanti novità per le pensioni in vista delle prossime elezioni, puntando su un tema da sempre particolarmente caro ai cittadini e sempre sostenuto da questo stesso schieramento politico. In attesa di capire quali, però, saranno gli orientamenti concreti sulle da parte delle diverse forze politiche, si attendono ulteriori ultime notizie dalle discussioni sulla possibilità di anticipare i Dpcm da marzo a febbraio. Cruciali saranno, dunque, i prossimi giorni.