Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 svolta potenziale Alta Corte con alleanze Lega, M5S, Pd, Forza Italia

La svolta potenziale per un cambiamento italiano, sia da un è punto di vista politico che di lavoro su particolari questioni, potrebbe arrivare con la sente di domani, 24 gennaio, da parte dell’Alta Corte sul sistema di voto. Si tratta, come confermano le ultime notizie, di un pronunciamento particolarmente atteso anche per la decisione di fissare eventuali nuove elezioni, tempi e date e contestuali riorganizzazioni politiche. Molto, infatti, di come andranno effettivamente le elezioni potrebbe dipendere dalle possibili alleanze che si stringeranno tra i diversi schieramenti politici. Ma quali potrebbero essere e quali altri movimenti politici si stanno registrando in vista di nuove elezioni? E quali potrebbero essere le conseguenze di cambiamenti politici per le novità per le pensioni?

Movimenti politici in vista di nuove elezioni e possibili nuove alleanze

Da centrosinistra, Pd, Lega, M5S, Forza Italia, tutti si stanno muovendo per organizzar sial meglio in vista di nuove elezioni. Mentre il Pd punta a riorganizzarsi con un segretario dello schieramento politico che ha avviato un processo di rinnovamento e cambiamento della segreteria che dovrebbe, stando alle ultime notizie, comprendere nomi importanti per la definizione di un programma di lavoro che dovrebbe ripartire da giovani, rilancio dell’occupazione, novità per le pensioni, intellettuali, sindaci e associazioni, tra cui figurerebbero quelli dell’ex consigliere economico di Palazzo Chigi, l’ex sindaco di Torino e l’attuale ministro delle Politiche agricole, tutti sostenitori di importanti novità per le pensioni, che vadano ben oltre le attuali mini pensioni e quota 41, con l’ultimo pronto a firmare un decreto d’urgenza, come riportano le ultime e ultimissime notizie, per l’attuazione di un nuovo sostegno sociale che sembrerebbero anticipare l’assegno universale destinato alle famiglie meno abbienti, anche ‘l’altra sinistra’ si riorganizza.

Le ultime notizie si concentrano sulle intenzioni dell'ex sindaco di Milano Pisapia di costituire una forza avversaria e alternativa a quella all'ex premier alle prossime primarie. Un progetto politico che, stando a quanto riportano le ultime notizie, potrebbe essere sostenuto dall’attuale presidente della Camera, e che dovrebbe rispondere alle esigenze di uno schieramento politico in parte deluso dall’operato dell’ex premier ma anche a quelle dei cittadini, partendo proprio dai loro reali bisogni, con particolare attenzione alle novità per le pensioni particolarmente attese ma che dovrebbero essere importanti e positive per tutti, non come, dunque, le attuali mini pensioni e quota 41, molto ristrette e ancora con troppi paletti.

Ma in vista delle prossime elezioni, mentre Forza Italia vorrebbe rimandarle e potrebbe pensare ad una nuova grande coalizione con il Pd, cosa che in teoria potrebbe essere positiva per le novità per le pensioni considerando la condivisione di intenti, ma che in pratica potrebbe non sortire questi effetti visto che le grandi coalizioni non hanno fatto poi tanto per le pensioni, la Lega, come riportano le ultime notizie, ha chiaramente detto di essere pronta ad andare alle primarie del centrodestra e si potrebbe prospettare, a sorpresa, un’alleanza inedita con il M5S. Si tratterebbe sì di una inedita alleanza, da una parte, ma che avrebbe un importante impatto sulle novità per le pensioni, dall’altra. Lega e M5S, infatti, sono sempre concordi nel voler completamente rivedere le attuali norme pensionistiche, entrambi orientati sulla necessità di una quota 41 per tutti, sull’importanza della novità per le pensioni di quota 41, così come sul taglio delle ricche pensioni degli alti esponenti istituzionali.

Le conseguenze dopo la sentenza di domani dell’Alta Corte e impatto su novità per le pensioni

All’indomani della sentenza di domani dell’Alta Corte sul sistema di voto si potrà capire se le elezioni saranno anticipate e quando, se subito o a giugno, o se si terranno nel 2018 alla naturale scadenza della legislatura. In ogni caso, punto centrale della sfida elettorale saranno le novità per le pensioni su cui ogni schieramento politico, per recuperare consensi e voti, rilancerà, con attenzione particolare ai tempi. Anticipare le elezioni subito potrebbe significare o dare ulteriore spinta alla definizione dei Dpcm che dovranno definire le regole ufficiali e tempi di mini pensione e quota 41, e che stando alle ultime notizie potrebbero essere anticipati da marzo a febbraio, o anche bloccare la definizione di queste novità per le pensioni in itinere.

Spostando il voto a giugno, questo capitolo sulle novità per le pensioni, insieme alle discussioni su eventuali miglioramenti per le novità per le pensioni nel decreto omnibus, sarebbe chiuso e si potrebbe andare avanti con ulteriori novità per le pensioni, che sarebbero decisamente più importanti, anche perché, come già spiegato, giugno è il mese in cui iniziano a definirsi le prime misure del nuovo iter economico, per cui ogni eventuale novità per le pensioni che verrà annunciata, anche in base a costi e conti, non potrà essere solo una promessa elettorale ma una misura ben più definita da riprendere poi a settembre.