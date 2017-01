Concorsi pubblici Gennaio 2017: infermieri, OSS, Polizia Locale e Nazionale, ATA. Quando Bandi, Iscrizioni, Requisiti

I bandi ancora disponibili per partecipare ai concorsi pubblici per infermieri, OSS, Polizia Locale e Nazionale, ATA. Quali sono i requisiti richiesti e i tempi di scadenza di presentazione delle domande?

Concorsi pubblici gennaio 2017 per infermieri

Scade oggi 23 gennaio il termine di presentazione della domanda per partecipare al concorso pubblico bandito dall'azienda unità locale socio sanitaria 12 Veneziana, concorso per titoli ed esami, per 8 posti di infermiere. Per conoscere dettagli e informazioni ulteriori, si può consultare visitando il Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 94 del 30 settembre 2016 o rivolgendosi all'ufficio risorse umane dell'Azienda ULSS 12 Veneziana; Saranno rese note ufficialmente il prossimo 31 gennaio date delle prove e sedi per lo svolgimento del concorso indetto dalla casa di riposo di Legnago, in provincia di Verona, per la formazione di una graduatoria nel ruolo di infermiere a tempo determinato (categoria C). Possono fare domanda, i candidati in possesso del diploma professionale di infermiere o diploma in laurea in scienze infermieristiche, ed iscrizione all'albo; la casa di riposo Tassoni di Cornedo Vicentino ha indetto un concorso per l'assunzione di 3 posti nel ruolo di infermiere a tempo pieno e indeterminato. I requisiti richiesti sono diploma di laurea in scienze infermieristiche; iscrizione all'albo professionale (IPVSVI); cittadinanza italiana equiparata a uno stato dell'unione europea.

Concorsi pubblici gennaio 2017 per OSS

Non solo infermieri: in questo mese di gennaio 2017 sono in scadenza anche concorsi per Oss (operatori socio sanitari). Quello ancora disponibile è il concorso pubblico indetto per titoli ed esami per la copertura di 50 posti di Operatori Socio Sanitari (cat Bs) alla Asl di Lecce, riservando il 50 % dei posti ai candidati con titoli alla riserva di cui al DPCM 06.03.2015. I requisiti richiesti sono aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado o assolvimento dell’obbligo scolastico; e titolo specifico di Operatore Socio Sanitario, conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale. Per ulteriori informazioni si invitano gli interessati a consultare il bando in Gazzetta Ufficiale.

Concorsi pubblici gennaio 2017 per Polizia Locale a Nazionale

Via libera al concorso pubblico per 300 Agenti di Polizia Locale per Roma Capitale. Questo concorso prevederà una nuova prova orale alla quale saranno ammessi tutti coloro risultati idonei alla prova scritta tenutasi nel 2012. Le nuove assunzioni della polizia locale a Roma sono in programma entro la prima metà di quest’anno e già dalla prossima settimana verranno stilati i calendari per le date delle prove orali. Per quanto riguarda la Polizia Nazionale, è stato indetto un concorso pubblico per l’assunzione di 386 giovani, che potranno essere selezionati tramite concorso tra i vari Corpi delle Forze Armate Italiane Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri, Esercito e Marina Militare. Per parteciparvi, bisognerà sostenere le prove attitudinali e soddisfare i requisiti richiesti. Informazioni, requisiti necessari e tempi di scadenza di presentazione delle domande si possono consultare nel bando ufficiale 2017-2018 disponibile sul sito del Ministero della Difesa.

Concorsi pubblici gennaio 2017 Ata

Oltre 10.000 le assunzioni previste per il personale ATA, il cui bando di concorso è atteso per febbraio 2017, per bidelli, cuochi, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici, addetti alle aziende agrari, infermieri, guardarobieri. I candidati saranno suddivisi in tre fasce: la prima fascia include i candidati delle graduatorie provinciali permanenti, alle quali si accede solo dopo svolto almeno 24 mesi di servizio; la seconda, i candidati presenti nelle graduatorie provinciali ad esaurimento; e la terza fascia, per i candidati che hanno fatto domanda di inserimento a seguito del decreto ministeriale con validità triennale. Il bando di concorso per il personale ATA di prima fascia sarà rivolto ai lavoratori che hanno già prestato servizio all’interno delle scuole per almeno 24 mesi.