Pensioni ultime notizie e prospettive opzione donna 2017 circolare da INPS in arrivo con ricongiunzioni e cumulo

Si entra nel vivo delle operazioni che condurranno all'implementazione delle nuove regole e dei metodi inediti delle novità per le pensioni. Tra le tante questioni ancora aperte, ad esempio, ce ne sono ancora tre. Sono ferme sulla carta, approvate ma non ancora introdotte. E non ci riferiamo alle mini pensioni bensì alle norme relative al cumulo, rispetto a cui c'è da chiarire fino in fondo se e in che modo sarà gratis, e all'opzione donna 2017, compresa la parte relativa al contatore. Stando alle ultime notizie pensioni, i tempi sono ormai maturi per l'emanazione delle decisive circolari dell'Inps, attese nei prossimi giorni se non già in questa settimana.

Novità per le pensioni e cumulo dei contributi: cos'è e come funziona

L'obiettivo con la norma del cumulo gratis nel quadro delle novità per le pensioni è di valorizzare i contributi versati in più gestioni per raggiungere la pensione di vecchiaia o smettere anzitempo. Sono destinatari tutti i lavoratori, anche coloro che prima del di quest'anno hanno presentato domanda di totalizzazione, a patto che rinuncino alla domanda stessa e che il relativo procedimento non sia ancora concluso. Ma attenzione, non è oggetto di recesso la ricongiunzione che ha dato luogo alla liquidazione di una pensione, anche se su questa gravano trattenute a titolo di rate d'onere di ricongiunzione. E allo stesso tempo non è consentito il recesso dalla ricongiunzione per ottenere la restituzione di quanto versato e accedere al pensionamento in cumulo se l'onere è stato tutto pagato. Ogni gestione calcola la pensione con le sue regole e paga la relativa quota di assegno. I dipendenti pubblici che si avvalgono di questo metodo, incassano l'indennità di fine servizio al compimento dell'età per la pensione di vecchiaia e si vedono applicati tutte le disposizioni normative vigenti.

Ultime notizie pensioni opzione donna

Si va allora verso la conclusione della sperimentazione che consente di andare in pensione a 57 o 58 anni di età. Si tratta appunto della cosiddetta opzione donna, una delle novità per le pensioni più attesa. In buona sostanza il cambiamento consiste nella mancata applicazione al requisito anagrafico non si applica dell'adeguamento di tre mesi alla speranza di vita. Beneficiarie sono le donne nate nell'ultimo trimestre del 1957 o 1958, rimaste escluse perché nel 2015 erano richiesti 57 anni e 3 mesi di età o 58 e 3 mesi. La pensione viene calcolata con il contributivo, meno vantaggioso dal punto di vista economico rispetto a quello misto e, dettaglio importante, chi ha i requisiti può usare l'opzione se e quando vuole.

L'assegno di anzianità viene staccato alla lavoratrice dopo 12 mesi se lavoratrice dipendente (18 mesi se autonoma) dalla data di maturazione dei requisiti previsti. In pratica la decorrenza della pensione è differita rispetto alla maturazione dei requisiti. Le lavoratrici dipendenti nate nell'ultimo trimestre del 1958 (ultimo trimestre del 1957, se autonome) devono aspettare altri 4 mesi per via degli incrementi della aspettative di vita del 2016.