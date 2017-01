Prestazioni occasionali 2017, Voucher e Partita IVA: limiti, regole ufficiali, come funzionano e quando si possono usare

Anche in questo 2017 occorre fare i conti con le nuove regole ufficiali sul lavoro ovvero quelle che disciplinano prestazioni occasionali, voucher e partita Iva. Quali le differenze come funzionano? Sotto il primo punto di vista, il lavoratore non deve essere inserito nell'organizzazione aziendale, gli deve essere assegnata piena autonomia nello svolgimento dell'attività e l'incarico deve essere saltuario ovvero non continuo. Ai lavoratori autonomi occasionali, che non possono superare il tetto di reddito di 5.000 euro, si applicano le stesse regole previste per i collaboratori coordinati e continuativi in materia di iscrizione, ripartizione del contributo, versamento e denuncia, oltre a quelle relative ad aliquote, massimale e accredito contributivo.

Voucher: come funzionano e quando si possono usare

Il sistema di pagamento con i voucher è quello classico del lavoro accessorio ovvero quello saltuario e senza contratto. Il valore di un buono da 10 euro nominali è di 7,50 euro. Le cifre incassate vengono conteggiate, seppur con una bassa incidenza, ai fini pensionistici, ma non danno diritto ai sussidi di disoccupazione, maternità, malattia e agli assegni familiari. Il principale vantaggio per i committenti è naturalmente quello di muoversi nella legalità con tanto di copertura assicurativa Inail. Per i lavoratori si tratta invece di una forma con cui integrare le proprie entrate. Se tra i primi rientrano famiglie, enti senza fini di lucro, soggetti non imprenditori, imprese familiari, imprenditori agricoli, imprenditori operanti in tutti i settori e committenti pubblici, lo strumento dei voucher è pensato per pensionati, studenti nei periodi di vacanza, percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito, lavoratori in part time, inoccupati e titolari di indennità di disoccupazione, prestatori extracomunitari. E attenzione, perché i compensi percepiti dal prestatore non possono superare il tetto di 7.000 euro netti all'anno ovvero 2.020 euro per ciascun committente.

Partita Iva: quando aprirla

Quando invece il lavoro di autonomi, professioni o commercianti non è accessorio, ma continuativo e non in regime di dipendenza, sia essa a tempo determinato o indetrminato, occorre aprire una partita Iva. La strada è duplice. C'è la partita Iva ordinaria 2017 che non prevede forme di agevolazioni e limiti da rispettare. E c'è la partita Iva forfettaria 2017 in cui, a differenza della precedente, le tasse da pagare sono stabilite in maniera forfettaria al 15% e non in base agli scaglioni di reddito ovvero al 23% per i redditi fino a 15.000 euro, al 27% per la parte tra 15.001 e 28.000 euro, al 38% per la parte tra 28.001 e 55.000 euro, al 41% per la parte tra 55.001 e 75.000 euro, al 43% per la parte di reddito superiore a 75.000 euro. Sono previste altre faciltiazioni fiscali, come il mancato versamento dell'Iva, ma anche limiti di reddito da rispettare ovvero