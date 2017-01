Offerte di lavoro questa settimana (23-28 Gennaio 2017) e Concorsi pubblici Gennaio-Febbraio 2017 nazionali, regionali e comunali

Sono diversi i giovani che continuano a cercare lavoro in una Italia in cui il tasso di disoccupazione giovanile resta sempre molto elevato. Vediamo quali sono le offerte di lavoro attualmente disponibili, per questi mesi di gennaio e febbraio 2017, sia a livello nazionale, che comunali, e regionale.

Offerte di lavoro comunali e regionali disponibili per questa settimana

Kelly Services, divisione di Kelly Services specializzata nel reclutamento e nella selezione di personale scientifico, cerca per la sede di Milano, analisti Laboratorio Controllo Qualità per azienda farmaceutica. Il candidato dovrà occuparsi di fare analisi di laboratorio per il controllo di qualità sui prodotti farmaceutici finiti con l'uso di HPLC, GC. I requisiti richiesti sono: laurea in CTF o Chimica o equivalente/ Diploma di Perito Chimico; esperienza nell’applicazione di tecniche analitiche su prodotti farmaceutici finiti; esperienza nell’applicazione di tecniche di cromatografia (GC e HPLC); domicilio/residenza a Milano sud/Pavia (o relative province). Per ulteriori informazioni: https://lavoro.corriere.it/Annunci/Analisti_Laboratorio_Controllo_Qualit%c3%a0___Milano_sud_731333649.htm?utm_source=Indeed&utm_medium=cpc&utm_campaign=Indeed&refresh_ce-cp.

Tra le offerte di lavoro disponibili questa settimana sede Deloitte, agenzia di revisione contabile, di Milano cerca per le sedi di Milano, Bergamo e Brescia revisori Junior/Assistant. Sono richiesti neolaureati e laureandi in possesso di un brillante curriculum di studi ad indirizzo economico; costituirà titolo preferenziale una tesi di laurea inerente la revisione contabile. E’ richiesta buona conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata); buone competenze informatiche; ottime capacità relazionali e comunicative; attitudine al lavoro di gruppo; disponibilità a viaggiare in Italia e all'estero. L’ingresso in azienda è previsto per questo mese gennaio 2017 attraverso uno stage e/o un Contratto di Apprendistato Professionalizzante della durata di 2/3 anni, caratterizzato da un percorso di training ad alto valore formativo. Per ulteriori informazioni: https://jobs2.deloitte.com/it/it/job/DELOA004X42889/Revisore-Junior-Assistant-MI-BG-BS?src=JB-16801.

Offerte di lavoro nazionali disponibili questa settimana

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha indetto un concorso 35 posti per il profilo di Segretario di Legazione in prova. Per candidarsi al bando c’è tempo fino al 7 marzo 2017. I requisiti richiesti sono: cittadinanza italiana; età non superiore ai trentacinque anni compiuti; idoneità psico-fisica tale da permettere di svolgere l’attività diplomatica sia presso l’Amministrazione centrale che in sedi estere e, in particolare, in quelle con caratteristiche di disagio; godimento dei diritti politici; non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo; non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione oppure dichiarati decaduti da un impiego statale; e diploma di laurea magistrale in finanza (classe n. 19/S); giurisprudenza; relazioni internazionali (classe n. 60/S); scienze dell’economia (classe n. 64/S); scienze della politica (classe n. 70/S); scienze delle pubbliche amministrazioni (classe n. 71/S); scienze economiche per l’ambiente e la cultura (classe n. 83/S); scienze economico-aziendali (classe n. 84/S); scienze per la cooperazione allo sviluppo (classe n. 88/S). Per ulteriori informazioni si può consultare il bando in Gazzetta Ufficiale IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 5 del 20-1-2017.

Intesa Sanpaolo cerca laureati e diplomati da assumere presso varie filiali in Italia. Le ricerche di questo periodo richiedono stage chief risk office/ drm analyst per la sede di Milano, tirocinanti laureati in Finanza Quantitativa, Economia dei mercati finanziari, discipline economiche / bancarie, Statistica, Matematica, Fisica o Ingegneria, da massimo un anno, che abbiano padronanza del pacchetto Office, in particolare di Excel, buona conoscenza dell’Inglese, buone conoscenze in ambito econometria, statistica economica, calcolo stocastico, VBA, MATLAB, SQL, C++; stage chief risk office/ credit risk analyst per la sede di Torino che richiedono laureandi o laureati in discipline economiche, statistiche o matematiche; esperti chief risk office/ senior analyst icaap e rischi operativi per le sedi di Milano e Torino, per cui si richiedono laurea in Statistica, Economia, Ingegneria Gestionale, Finanziaria o con altri indirizzi simili, o Matematica, ed esperienza quadriennale. Per candidarsi occorre anche un’ottima conoscenza di Matlab, Eviews, R e / o SAS, e degli strumenti di Office; esperti di recupero crediti per le sedi di Milano, Torino, Bergamo, Padova, Roma. Per ulteriori informazioni consultare il sito Intesa Sanpaolo alla sezione Lavora con noi.