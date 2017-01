Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 pro e contro elezioni subito

Le discussioni di queste ultime setti mansi stanno concentrando particolarmente sulle elezioni, tra chi chiede di andare al voto subito e chi, come riportano le ultime notizie, vorrebbe rimandare il voto, forse anche alla fine dell’attuale legislatura, attendendo così il 2018. Sono comunque diverse le prospettive attuali in merito e anche le conseguenze della data delle elezioni sulle diverse questioni ancora in discussione, a partire dalle novità per le pensioni. Per quanto riguarda le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41, si attendono i Dpcm con gli accordi con gli istituti di credito per i tassi di interesse che dovranno essere calcolati sulla mini pensione ma anche con le altre regole ufficiali di funzionamento delle stesse mini pensioni e quota 41 , e sembra si sia sulla strada giusta per una loro definizione nonostante i tempi stringano. Ma proprio in riferimento alle novità per le pensioni le elezioni subito potrebbero portare pro e contro.

Ultime notizie sui pro che potrebbero derivare da elezioni subito

Diversi i vantaggi che un voto anticipato subito potrebbe portare per le novità per le pensioni:

• Tutti gli schieramenti politici rilanciano sulle novità per le pensioni e tutti sono intenzionati a mettere in atto novità per le pensioni decisamente più importanti e profonde rispetto alle attuali mini pensioni e quota 41, per conquistare voti, consensi ed elettori. Se il centrosinistra punta ad un rilancio di misure sociali, insieme ad assegno universale, che sembrerebbe essere stato anticipato da un nuovo aiuto sociale annunciato dal ministro delle politiche agricole, e a novità per le pensioni che possano rilanciare l’occupazione, puntando innanzitutto ad una quota 41 per tutti coloro che sono entrati giovanissimi nel mondo occupazione, le opposizioni e il centrodestra puntano non solo sulla quota 41 per tutti, ma su un abbassamento generale per tutti del’età pensionabile, sull’introduzione dell’assegno universale, ma anche su novità per le pensioni come quota 100 e assegno universale per tutti gli over 50 che sono rimasti senza lavoro ma non possono ancora andare in pensione. A queste misure si aggiungerebbe anche un aumento delle pensioni basse fino a mille euro, come da sempre rilanciato dal centrodestra.

• Indipendentemente da quando si terranno le nuove elezioni, in ogni caso le attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 continueranno ad andare avanti, come del resto confermano le ultime e ultimissime notizie, e non dovrebbero esserci blocchi. Solo dopo una loro ufficiale definizione, si dovrebbe procedere con ulteriori novità per le pensioni.

• La certezza di nuove elezioni è che saranno certamente definite novità per le pensioni importanti in vista di nuove elezioni, sia che si tengano entro questo 2017, sia che si tengano il prossimo 2018, magari partendo da quell’assegno universale che inizia a prender forma, perché si tratta di un tema particolarmente caro ai cittadini che permetterebbe di conquistare la fiducia degli italiani.

• Con elezioni anticipate subito ci si potrà aspettare alcune novità per le pensioni, mentre senza voto potrebbero arrivare novità per le pensioni ma solo minori e non importanti come quelle che ci si potrebbe aspettare con elezioni subito.

I contro per le novità per le pensioni di un voto anticipato subito

Ma, stando a quanto riportano le ultime notizie, insieme ai pro di un voto anticipato subito ci sarebbero anche dei contro.

• Se andare ad elezioni subito sarebbe fondamentale per un rilancio delle novità per le pensioni importanti, il contro deriverebbe dal fatto che se non ci fosse un vincitore sicuro e non ne risultasse una maggioranza solida capace di attuare le promesse fatte per le stesse novità per le pensioni, il rischio sarebbe quello di andare incontro ad un nuovo malcontento generale che minerebbe la credibilità stessa della maggioranza eletta, portando a nuovo caos;

• Divisioni interne al centro sinistra, dove si discute di riorganizzazione della segreteria e della creazione di una forza alternativa a quella dell’ex premier, di una sinistra Progressista anticipata dall’ex sindaco di Milano Pisapia e Nuova Sinistra;

• Divisioni interne al centrodestra, con lo scontro tra i leader di Forza Italia e Lega per primarie e organizzazione del lavoro;

• Divisioni interne anche al Movimento 5 Stelle, con buona parte del Movimento che guarderebbe di buon occhio la possibile alleanza con la Lega, come emerso dalle ultime notizie.