Pensioni ultime notizie Ape Social, Quota 41, Ape Volontaria l'iter quando fare domanda INPS, accettazione, rifiuto

Si attendono i Dpcm con le regole ufficiali di funzionamento delle ultime novità per le pensioni di ape social, volontaria e quota 41 e nell'attesa di conoscere le ultime notizie che riguarderanno requisiti, beneificari e tassi di interesse ufficiali che dovranno essere calcolati sull'ape, le incertezze e i dubbi di questi giorni riguardano l'iter della domanda di richiesta dell'ape. Come si farà, quali sono le modalità di presentazione della domanda e chi deciderà se approvarla o meno. Sono questi i quesiti che si chiedono i cittadini. cerchiamo di fare chiarezza.

Ultime notizie sulla procedura da seguire per invio della domanda per l’ape

La procedura da seguire per inoltrare la domanda di richiesta di accesso all’ape, volontaria, sociale, e quota 41, prevede diversi passaggi, fino al momento dell’accettazione. I passaggi prevedono, in particolare:

• Domanda Inps con procedura online

• Domanda Inps tramite caf o patronati

• Certificazione da parte dell'Inps

• Scelta da parte del lavoratore di banche e assicurazioni cui rivolgersi

• Accettazione o rifiuto dalla domanda



La domanda di richiesta dell’Ape potrà essere compilata e inoltrata direttamente online sul sito dell'Inps o attraverso Caf e patronati. Per quanto riguarda la procedura online sul sito Inps, sia per ape social che per Ape volontaria bisognerà accedere al sito e ogni lavoratore contribuente avrà una propria pagina interna dedicata ad ape volontaria, social e quota 41, che permetterà di seguire la procedura online. Una volta compilata e inviata la domanda, seguendo le modalità e regole riportate dall’Inps, toccherà all’Inps stesso confermare se il lavoratore soddisfa i requisiti richiesti per beneficiare dell’Ape e anticipare così la sua uscita dal lavoro. Nel momento in cui l’Inps invierà al lavoratore relativa certificazione di risposta alla sua domanda, toccherà al lavoratore stesso scegliere una banca a cui chiedere l'anticipo, provvedendo a fornire, sia a banche che ad assicurazioni, i documenti necessari richiesti insieme a certificazione dell'Inps. Le banche tra cui scegliere, come anche le assicurazioni, sono quelle che avranno firmati gli accordi, giacchè non tutte le faranno. Banche e assicurazioni avranno, comunque, facoltà di rifiutare la domanda. Si tratta di un finale dovuto dal fatto che, come spesso già spiegato, l’ape più che essere considerare una vera e propria novità per le pensioni, è stata considerata una misura indennitaria, per cui non è obbligatorio che la domanda venga accettata. Se la banca e l'assicurazione danno il via libera, si procederà con l’erogazione della pensione nei tempi prestabiliti. La pensione sarà erogata con cadenza mensile entro 30 giorni dall’invio della domanda. Una volta raggiunta la normale pensione, l’Inps, in automatico, avvierà il piano di rimborso, applicando sulla pensione finale una decurtazione compresa tra il 4,5% e il 5%. Le decurtazioni saranno detraibili dalle imposte al 50%.

Dubbi relativi a procedura per domanda per Ape

Vi sono, tuttavia, diversi dubbi relativi alla procedura di inoltro domanda che dovrebbero essere chiariti, innanzitutto, se per la procedura online di invio della domanda attraverso il sito Inps bisognerà richiedere, come per la maggior parte dei servizi Inps al cittadini, il Sistema di identificazione digitale (nel caso in cui se ne foste sprovvisti), o se si potrà seguire la procedura online anche senza Sistema di identificazione digitale, per semplificare il tutto. Ci si chiede, inoltre, se il cittadino alla banca (e assicurazione) dovrà inoltrare solo la richiesta di accesso all’ape o anche tutti i relativi documenti che ne accertino i requisiti, insieme alla certificazione Inps, chiaramente.

Tempi di invio della domanda Inps per l’Ape

Per quanto riguarda i tempi di invio, la domanda di richiesta dell’ape, stando alle ultime notizie, potrà essere inviata tra la fine di aprile e l’inizio del mese di maggio, cioè entro i tempi già stabiliti. Ma, stando alle ultime notizie, questi tempi potrebbero subire un ritardo non a causa, però, di eventuali rinvii dei Dpcm, le cui trattative, secondo quanto riportano le ultime notizie, starebbero seguendo i tempi stabiliti e si starebbero portando avanti nel migliore dei modi, ma per eventuali problemi di organizzazione interna dello stesso Inps e delle banche. Dalle ultime notizie, tuttavia, non sembrano emergere particolari problemi di tempi, anche perchè le trattative con le banche sembra stiano andando piuttosto bene.