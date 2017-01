Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Prodi, Scotto, Bagnasco

Il centrosinistra si riorganizza in vista di nuove elezioni: le ultime notizie riportano i primi passi del segretario dello schieramento verso una nuova segreteria ma anche la contestuale intenzione di membri della maggioranza di dar vita ad una forza di sinistra alternativa a quella dell’ex premier.

Ultime notizie su posizioni di Prodi ed effetti su novità per le pensioni

Le ultime notizie riportano un ritorno sulla scena politica dell’ex premier Romano Prodi pronto a riunire la sinistra in un momento politico in cui tutto sembra disgregarsi, posizione condivisa da altri esponenti della sinistra, dalla presidente della Camera, all'ex sindaco di Milano che, tra l'altro, stando a quanto riportano le ultime notizie, ha avviato un processo di creazione di una sinistra progressista, alternativa alla forza dell'ex premier. Prodi, in questi mesi, ha più volte spiegato la necessità di ricompattare lo schieramento e lavorare per il bene comune. E per farlo, secondo Prodi, bisogna partire da:

ristabilire equilibri sociali per riportare eguaglianza tra tutti, con aiuti sociali per chi vive in grosse difficoltà economiche, in modo da distribuire adeguate risorse anche a chi non ne ha;

novità per le pensioni per dare nuovo impulso all’occupazione giovanile da una parte, e permettere ai lavoratori più anziani, e stanchi, di lasciare anzitempo la propria occupazione;

ridefinizione di equilibri politici interni.

Le ultime posizioni di Scotto e conseguenze per novità per le pensioni

In un momento di riorganizzazione generale della sinistra, il capogruppo della ex Sel Arturo Scotto si prepara a candidarsi per la segreteria di Sinistra Italiana contro il ‘collega’ di Sel Nicola Fratoianni. Scotto ha affermato di voler riunire uno schieramento politico ormai troppo diviso, andando oltre l’organizzazione dell’ex premier, impegnandosi per una comune ricostruzione di una forza, come da lui definita, ‘della cultura e della conoscenza’ e che sia all'altezza delle sfide ereditate dalla crisi, da quelle sociali, con una indigenza crescente e un tasso di disoccupazione giovanile ancora troppo elevato, a quelle politiche, di totale disgregazione. E’ chiara la posizione di Scotto anche a sostegno di novità per le pensioni, più importanti delle attuali mini pensioni e quota 41, che sarebbero importanti per il rilancio dell’occupazione giovanile e l’intera economia, in generale, in un’ottica ben più ampia di rilancio della crescita del nostro Paese. Punti salienti da cui, secondo Scotto, bisognerebbe ripartire sono:

novità per l’occupazione;

nuove e importanti tutele e novità per le pensioni che siano da stimolo ad un rilancio del mercato del lavoro per i più giovani, oggi tagliati del tutto fuori da questo mondo;

introduzione dell’assegno universale;

misure per il mondo femminile;

rilancio degli investimenti;

provvedimenti a sostegno dell’ambiente.

Le ultime affermazioni di Bagnasco e conseguenze per novità per le pensioni

A spingere per l'introduzione dell'assegno universale anche, inaspettatamente, il cardinal Bagnasco, che ha spiegato come in dieci anni, cioè dall’inizio della crisi, le persone che vivono in condizione di indigenza assoluta in Italia sono aumentate del 155% e sono passate da 1milione ed 800mila del 2007 a 4milioni e 600mila di oggi. Ma ciò che Bagnasco sottolinea è che al di là di questi numeri bisogna considerare le storie delle centinaia di famiglie che oggi si ritrovano a vivere in condizioni di grandi difficoltà. E’ stato lo stesso Bagnasco a invitare i vescovi a prestare attenzione all’introduzione del nuovo Rei, Reddito d’Inclusione, annunciato dal ministro delle Politiche agricole e che sembra anticipare l’assegno universale, e del nuovo piano per contrastare l’indigenza.