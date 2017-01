Android 7: Samsung Galaxy S7 uscita estero e link per scaricare. Conferma ufficiale lista cellulari Samsung compatibili aggiorname

Continua a essere molto attiva Samsung sotto il profilo dell'aggiornamento di sistema operativo Android 7 Nougat. Da una parte ci sono i tanti device del produttore asiatico chiamati a ricevere l'upgrade e la lista aggiornata delle compatibilità comprende adesso Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, Samsung Galaxy S7 Active, Samsung Galaxy S6, Samsung Galaxy S6 Edge e Samsung Galaxy S6 Edge Plus, Samsung Galaxy Note 5, Samsung Galaxy Tab A con la S Pen, Samsung Galaxy Tab 2, Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A8. Dall'altra ci sono quindi proprio Samsung Galaxy S7 e Samsung Galaxy S7 Edge, su cui si attende il rollout del nuovo software anche in Italia, ma per cui l'update è già disponibile nel mercato negli Emirati Arabi, come emerge su samsung-updates.com, su cui è scaricabile il file.

Non solo Samsung perché la nuova major release, così come il successivo Android 7.1.1 Nougat, verrà ospitata con tempistiche differenti anche su Sony Xperia Z5, Sony Xperia Z5 Compact, Sony Xperia Z5 Premium, Sony Xperia Z4 tablet, Sony Xperia Z3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia X, Sony Xperia X Performance, Sony Xperia XA, Sony Xperia XA Ultra. Tra la certezza e l'alta probabilità di ricevere l'update si muovono Asus ZenFone 3, Asus ZenFone 3 Deluxe, Asus ZenFone 3 Ultra, Asus ZenFone 3 Max, Asus ZenFone 3 Laser, Asus ZenFone 2 ZE550ML/ZE551ML, Asus ZenFone Zoom, Asus ZenFone Selfie, Asus ZenFone 2 Laser ZE550KL, Asus ZenFone Max. Ecco poi LG con i vari LG G5, LG G4, LG V10 e LG V20 e HTC anche con HTC 10, HTC One A9, HTC One M9. Coinvolti anche Huawei P9, Huawei P9 Lite, Huawei P8, Huawei P8 Lite, Huawei Mate 7, Huawei Mate S, Huawei P8 Youth, Huawei P8 Max, Huawei G7 Plus.

La notifica della disponibilità dell'aggiornamento di sistema operativo Android Nougat sul proprio dispositivo è automatica, ma seguendo il tradizionale percorso Impostazioni -> Info sul telefono -> Aggiornamenti sistema, è possibile verificare manualmente la presenza dell'upgrade. Per effettuare l'aggiornamento software sul proprio Samsung Galaxy occorre andare su Appl., quindi selezionare Impostazioni e andare su Info sul dispositivo. A questo punto Selezionare Aggiornamenti Software e premere su Aggiorna adesso. Se sono disponibili degli aggiornamenti verranno rilevati dal telefono sul server, scaricati e poi installati sul dispositivo. Se non sono disponibili, comparirà il messaggio "Gli aggiornamenti più recenti sono già stati installati".

Tra gli aggiornamenti più importanti rilasciati da Google c'è poi Android 7.1 Nougat, naturalmente compatibile con tutti i dispositivi sui cui gira Android 7, che introduce anche un nuovo launcher, ora chiamato Pixel Launcher e ricco di gesture e nuovi elementi grafici; la possibilità di lanciare delle scorciatoie delle applicazioni tenendo premuto sulle loro icone della home e da quella di visualizzare le notifiche e l'ora nella schermata di blocco sollevando lo smartphone o effettuando un doppio tocco sul suo display, gli scatti con la fotocamera posteriore più veloci grazie allo zero shutter lag.