Concorso pubblici Gennaio-Febbraio 2017: infermieri, OSS, medici ospedali e sanità regionali e comunali

Sono diversi i concorsi pubblici banditi per questi mesi di gennaio e febbraio 2017 nel settore della sanità, sia a livello regionale, che comunale nelle principi lai città italiane, da Milano a Torino, Roma, Bergamo, Bolzano, Venezia, Bari, Catanzaro. Analizzeremo ogni giorno i bandi di concorsi nelle varie città.

Concorsi pubblici per infermieri gennaio-febbraio 2017

Di seguito proponiamo alcune delle possibilità occupazionali e bandi di concorso per cui presentare domanda per infermieri.

• La Sanità della Regione Lazio ha bandito un nuovo concorso pubblico per 1.269 Stabilizzazioni Contrattuali, di cui 722 interessano infermieri e tecnici.

• L’Azienda Ospedaliera ‘Pugliese Ciaccio’ di Catanzaro ha bandito un concorso pubblico per la stabilizzazione di 300 infermieri precari. I requisiti richiesti prevedono: diploma di laurea in infermieristica (triennale); e iscrizione all’albo professionale. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.aocatanzaro.it.

• Bandito un nuovo concorso pubblici per l’assunzione di 5 infermieri professionali per lavoro in sala operatoria oppure strumentisti a Milano e di 20 Infermieri professionali appartenenti alle liste delle categorie protette (l68/99) per tutta Italia. Gli interessati possono inviare la loro candidatura direttamente alla società Articolo1 che gestisce la pubblicazione delle offerte di lavoro e la raccolta delle candidature, per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo mail sanita@articolo1.it, indicando il nome della posizione di interesse e fornire l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (d.lgs. 196/2003)

Concorsi pubblici OSS gennaio-febbraio 2017

Di seguito i bandi di concorsi pubblici ancora disponibili per l’assunzione come OSS (operatori socio-assistenziali).

• L'Azienda Ospedaliera di Perugia ha bandito un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di 12 i posti di OSS-cat. B livello Bs. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata entro il 20 febbraio esclusivamente tramite PEC all'indirizzoaosp.perugia@postacert.umbria.it. Per ulteriori informazioni, il bando si può consultare sul sito www.ospedale.perugia.it nella sezione bandi e concorsi.

• La Fondazione La Roggia residenza per anziani di Bolzano ha indetto un nuovo conrso per titoli ed esami per l'assunzione di 7 Oss. La domanda di partecipazione al bando scande il 16 febbraio. Per ulteriori informazioni su requisiti e modalità di svolgimento del concorso si può consultare il sito http://www.concorsi.it/concorsi/operatore-socio-sanitario-trentino%20alto%20adige.html.

• La regione autonoma della Valle D’Aosta ha bandito un corso pubblici per l’assunzione di 29 OSS, con contratto di lavoro a tempo pieno o part-time, così distribuiti 4 posti a tempo pieno all’Unité des Communes valdôtaines Evançon; 5 posti a tempo parziale nella misura del 50% all’Unité des Communes valdôtaines Grand Combin; 16 posti all’Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis; 3 posti a tempo pieno all’Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc; e un posto a tempo pieno all’Unité des Communes valdôtaines Walser.



Concorsi pubblici medici e sanità gennaio-febbraio 2017

Nuovi posti di lavoro nel settore sanitario sono disponibili in tutta Italia, con annunci di offerte e bandi di concorso pubblicate dalla Divisione Medical di Articolo1, Soluzioni HR. Per partecipare ai concorsi bisogna presentare la propria candidatura direttamente alla società Articolo1 inviando il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo mail sanita@articolo1.it, indicando il nome della posizione di interesse. E’ possibile inviare la propria candidatura entro febbraio per le seguenti posizioni:



• 3 Farmacisti con abilitazione alla professione a Novara;

• 10 Ottici con abilitazione a Udine e Treviso;

• 6 Audiometristi o audioprotesisti in Veneto, Piemonte e Puglia.

La Regione Lazio ha indetto un nuovo concorso pubblico per ben 333 posti per medici e per la stabilizzazione contrattuale di 465 medici. Per ulteriori informazioni, consultare il sito della Regione Lazio; mentre la Regione Emilia Romagna ha bandito un nuovo concorso per dirigente sanitario-medico, oncologia, per l'Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori srl (I.R.S.T.) di Meldola (Folrì-Cesena). Il concorso pubblico prevede l’assunzione a tempo determinato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) in base al Contratto Collettivo Aziendale Dirigenza Medica per Dirigente Medico Specialista in Oncologia. La presentazione della domanda scade il 27 gennaio. Per ulteriori informazioni: http://www.concorsi.it/ente/33983-istituto-scientifico-romagnolo-per-lo-studio-e-la-cura-dei-tumori-srl-irst-meldola-forli-cesena.html.